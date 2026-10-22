La hermana de Matthew Perry, Mia Perry Bowick, está arrojando luz sobre la vida del fallecido actor años después de su prematura muerte a los 54 años.

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023 por una sobredosis fatal de ketamina. Tras ser encontrado inconsciente en su piscina, su muerte fue declarada un accidente en el que contribuyeron factores como el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina.

Perry, que se hizo famoso por interpretar a Chandler Bing en la exitosa comedia de situación de los 90, es el protagonista de un nuevo documental de Netflix que abordará su problema de abuso de sustancias.

El actor habló abiertamente sobre sus problemas de adicción durante su carrera en el mundo del espectáculo. Ingresó en rehabilitación más de una docena de veces a lo largo de su vida, y algunas de esas estancias tuvieron lugar durante el rodaje de Friends.

En una nueva entrevista con la revista People publicada el miércoles, Bowick dijo que el recuerdo de su difunto hermano filmando su icónica escena de boda en la exitosa serie le resultaba agridulce debido a lo que sucedía detrás de cámaras.

open image in gallery La hermana de Matthew Perry, Mia Perry Bowick, habla de su difunto hermano en un nuevo documental de Netflix ( Netflix )

Bowick dijo que cuando el personaje de Perry se casó con Monica Geller, interpretada por Courtney Cox, en la séptima temporada de la serie, el actor acababa de salir de rehabilitación después de que su consumo de alcohol y drogas se intensificara entre la quinta y la séptima temporada.

“Todos sabíamos lo grave que era su trastorno, así que teníamos una gran sensación de incertidumbre”, declaró a la revista, y continuó: “Al ver esa boda, todos sabíamos que eso era lo que él deseaba en la vida. Quería una pareja, quería tener hijos”.

En este sentido, Perry relató en su libro autobiográfico de 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, que estaba recibiendo tratamiento para su adicción mientras filmaba el episodio de la boda.

“Me casé con Monica y me llevaron de vuelta al centro de tratamiento —en el punto álgido de mi carrera en Friends, el momento cumbre de mi trayectoria, y un momento icónico de la icónica serie— en una camioneta conducida por un técnico sobrio”, dijo.

open image in gallery Matthew Perry interpretó a Chandler Bing en 'Friends' ( Getty )

En un avance de la próxima miniserie de tres partes, El de Matthew Perry, Bowick detalló la trayectoria de su hermano en su camino hacia la sobriedad.

“Todas las grandes historias tienen comedia y tragedia, y esa sin duda era la historia de Matthew”, dijo, y siguió: “Mi hermano hablaba de esa sensación de vacío o soledad que no podía llenar del todo”.

Bowick agregó que Perry había gastado más de 7 millones de dólares intentando mantenerse sobrio. “Así de en serio se tomaba su enfermedad”, dijo.

El documental, que se estrena el 27 de octubre en Netflix, incluirá imágenes de archivo de Perry, así como entrevistas con su familia y amigos.

Si tú o alguien que conoces sufre de adicción a las drogas, puedes buscar ayuda y apoyo confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de Frank, llamando al 0300 123 6600, enviando un mensaje de texto al 82111, enviando un correo electrónico o visitando su sitio web aquí.

En EE. UU., puedes comunicarte con la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias llamando al 1-800-662-HELP.

Traducción de Sara Pignatiello