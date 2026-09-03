Meghan Markle recuerda a su “amiga y mentora” Gloria Steinem en un emotivo homenaje: “Amaba a nuestros hijos”

Meghan Markle rindió un emotivo homenaje a Gloria Steinem tras su muerte a los 92 años y recordó a la histórica activista feminista, a quien consideraba una amiga cercana y mentora, como una persona “incluso mejor” de lo que uno podría imaginar.

Steinem, una de las figuras más influyentes de la segunda ola del feminismo, murió el miércoles 2 de septiembre en su casa de Nueva York, según informó su fundación a través de Instagram.

“Los casi cien años que Gloria pasó en este mundo fueron años bien aprovechados, y siguió luchando por la igualdad hasta el final”, señaló la organización.

Horas después de conocerse su muerte, Meghan, de 45 años, despidió en redes sociales a Steinem, a quien consideraba una amiga cercana y mentora y con quien compartió una estrecha relación durante años.

open image in gallery Meghan Markle entrevistó a Gloria Steinem en 2020, mientras ambas mantenían el distanciamiento social ( Meghan Markle/Instagram )

Junto al mensaje, Meghan compartió una fotografía enmarcada de Steinem con un niño cuyo rostro no se ve y que, al parecer, sería el príncipe Archie, hijo de los duques de Sussex. La imagen acompañó un relato más íntimo sobre la relación que ambas mantuvieron lejos de la mirada pública.

“En público, dimos entrevistas juntas, llamamos a jóvenes votantes para animarlos a hacer oír su voz, asistimos a ceremonias de premios y compartimos ideas sobre cómo hacer de este mundo, tan hermoso como complejo, un lugar más justo”, escribió la duquesa de Sussex.

“Pero en privado era aún más maravillosa de lo que cualquiera podría imaginar. Pasó el Día de Acción de Gracias con nuestra familia, me presentó a una de mis mejores amigas, siempre fue una gran defensora de la amistad entre mujeres, adoraba a nuestros hijos, estuvo a mi lado en los momentos difíciles y me brindó consejos y reflexiones invaluables mientras compartíamos una taza de té, siempre con una picardía y un ingenio inigualables”.

open image in gallery Los homenajes a Steinem (izquierda) se multiplicaron tras conocerse su muerte ( AP )

Con el paso de los años, Meghan y Steinem aparecieron juntas en público en varias ocasiones. En 2020, en plena pandemia, grabaron una conversación al aire libre y con distanciamiento social en la que la duquesa entrevistó a la activista sobre la importancia de votar.

Meses después, Steinem contó que Meghan también se había involucrado de forma directa en la campaña para promover la participación electoral: llamaba por teléfono a ciudadanos de Estados Unidos que no conocía para animarlos a votar en las elecciones presidenciales de ese año.

De su amistad lejos de las cámaras, en cambio, se sabía mucho menos, aunque con el tiempo surgieron algunas señales de lo cercana que era su relación. En 2025, cuando Steinem abrió las puertas de su casa a Architectural Digest, algunos seguidores repararon en una fotografía enmarcada que tenía en su oficina. En ella aparecían el príncipe Harry y Meghan junto con sus dos hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco.

Steinem también pasó el Día de Acción de Gracias de 2023 con los duques de Sussex, un detalle que Meghan reveló durante una entrevista al año siguiente.

“Pensaba en cómo hemos celebrado el Día de Acción de Gracias estos últimos años. Creo que, como muchas personas, siempre procuramos hacer un lugar en la mesa para los amigos que no tienen familia con quien celebrarlo. Para nosotros, eso es muy importante”, contó.

Traducción de Leticia Zampedri