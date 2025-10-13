Estadounidenses revelan su parte favorita de Halloween

Los estadounidenses se están preparando para Halloween con más anticipación que nunca, pero muchos admiten que sus dulces no duran lo suficiente para la gran noche.

Según una encuesta de 2.000 adultos, el estadounidense promedio se come sus dulces de Halloween antes de que lleguen los niños a pedir dulces, y el 26 % confesó haber tenido que reabastecerlos tres veces o más.

El estudio de CVS Pharmacy y Talker Research revela cuánto esfuerzo y tentación se requiere para prepararse para el 31 de octubre.

Un tercio se abastece de dulces y decora para el 1 de octubre, mientras que casi la misma cantidad se identifica como compradores de última hora.

Incluso entre quienes se adelantan, el 55 % se encuentra comprando dulces a medida que se acerca Halloween.

El 51 % de quienes decoran para Halloween creen que tienen la casa más bonita de la cuadra y el 62 % se describe como “fanáticos de Halloween”.

Ese entusiasmo es mayor entre la generación Z y los millennials, quienes impulsan la tendencia moderna de convertir Halloween en una temporada llena de creatividad, desde elaborados arreglos en el jardín hasta elaborados maquillajes para disfraces.

Quienes se disfrazan o disfrazan a sus hijos para la ocasión dedican un promedio de cinco horas a la preparación, siendo el peinado y el maquillaje los que más tiempo ocupan.

De hecho, el 43 % de los encuestados afirman que “se entrega por completo” a Halloween, considerándolo una oportunidad para la autoexpresión artística tanto como una celebración.

Al preguntarles qué hace especial a Halloween, el 42 % señaló los dulces como lo mejor de la festividad, seguidos de los disfraces (27 %) y el ambiente otoñal (23 %).

Los padres, por su parte, afirman que una de sus partes favoritas es ver la emoción de sus hijos (23 %).

Este año, la inclusión también es un tema central: cuatro de cada diez planean regalar golosinas no comestibles, como juguetes (23 %), pulseras (21 %) o peluches pequeños (21 %), para que los niños con alergias alimentarias no se pierdan la diversión.

“Halloween debería ser diversión, no estrés”, dijo Brian Eason, vicepresidente de mercancía general y consumibles de CVS Health. “Ya sea que necesites dulces, golosinas para alérgicos, decoración de última hora o algunos productos esenciales del pasillo de belleza para completar tu disfraz, te facilitamos encontrar todo lo que necesitas, incluso el día de Halloween”.