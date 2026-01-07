¿Cuáles son los mejores trucos de la generación Z para ahorrar dinero?

La presión financiera está influyendo en casi todos los aspectos de la vida de la generación Z, desde cómo trabajan hasta cómo planifican su futuro.

Según un nuevo estudio de 2.000 trabajadores de la generación Z, el 72 % afirmó que las limitaciones económicas han afectado su vida social, mientras que el 67 % reportó efectos negativos en su salud mental y el 62 % dijo que su salud física también se ha visto perjudicada.

Para salir adelante, muchos jóvenes trabajadores se ven obligados a esforzarse al máximo. El 36 % dijo que tienen varios trabajos y el 47 % reportó tener una hora o menos de tiempo libre al día.

A pesar de este esfuerzo, la seguridad financiera a largo plazo sigue pareciendo inalcanzable. El 68 % de los trabajadores dudan de poder jubilarse por completo.

Quienes confían en poder jubilarse suelen tener dos trabajos en promedio, mientras que quienes no están seguros suelen tener solo uno, lo que plantea la duda de si tener varios trabajos se convertirá en una necesidad en lugar de una opción.

La encuesta realizada por DailyPay y Talker Research reveló que la ansiedad por la jubilación está muy extendida. La mayoría de los encuestados de la generación Z (77 %) cree que tendrá que trabajar más allá de la edad de jubilación tradicional solo para lograr la independencia financiera.

El 49 % espera seguir trabajando a tiempo completo en la vejez, mientras que el 29 % prevé trabajar al menos a tiempo parcial.

Si bien el 67 % dijo que ahorra activamente para la jubilación, esta cifra disminuye drásticamente entre quienes no creen que podrán jubilarse, con solo un 44 % que ahorra “por si acaso”.

El 56 % de los encuestados dijo que no siente que tenga vida fuera del trabajo. El estrés financiero también está afectando las relaciones, ya que el 56 % afirmó que los problemas de dinero afectaron negativamente su vida amorosa en 2025.

Entre los solteros, el 48 % dijo que tuvo menos citas de las que deseaba debido a las limitaciones económicas. Para ahorrar dinero, el 44 % dijo que come principalmente comidas caseras, el 38 % compra en tiendas de descuento, el 36 % elige actividades gratuitas para entretenerse y el 26 % se corta el cabello ellos mismos.

Para algunos, la presión financiera ha sido aún más severa. Al preguntarles sobre las medidas más extremas que tomaron para ahorrar dinero el año pasado, los encuestados mencionaron reducir el número de duchas, apagar el agua caliente o la electricidad, lavar la ropa en la bañera e incluso prescindir de artículos de primera necesidad como alimentos y papel higiénico.

“La generación Z se enfrenta a una crisis financiera que está socavando activamente su salud, su rendimiento laboral y sus esperanzas de jubilación”, dijo Andrew Brandman, director de operaciones de DailyPay. “El ciclo de pago obsoleto no se ajusta a las necesidades financieras modernas de la generación más joven y, para muchos, está afectando negativamente su estabilidad y bienestar”.