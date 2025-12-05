Lo que los estadounidenses realmente desean para Navidad este año

La gran mayoría de los estadounidenses esperan una sola cosa esta Navidad: dinero en efectivo.

Una nueva encuesta de 5.000 adultos estadounidenses reveló que el 58 % preferiría recibir dinero en efectivo antes que cualquier regalo tradicional.

El 21 % afirma que apreciaría especialmente tener cubiertas las facturas esenciales. El 58 % espera que alguien pague los servicios públicos, el 51 % desea que alguien se encargue del alquiler y el 44 % afirma que recibir ayuda con la deuda de la tarjeta de crédito les alegraría las fiestas.

Las diferencias generacionales se reflejan en el tipo de apoyo práctico que buscan las personas. Al 25 % de la generación X le encantaría tener pagada su hipoteca, mientras que el 33 % de los millennials afirman que mejoras en el hogar, como ventanas nuevas o un baño renovado, encabezarían su lista.

El estudio de Talker Research y Chime también exploró cómo gastan los estadounidenses. En promedio, se espera gastar casi $1,120 en regalos, con los millennials encabezando la lista con $1,369 y los baby boomers gastando menos, con $842.

La mayor parte de ese presupuesto se destina a los hijos (39 %) y a las parejas (24 %), sumando aproximadamente $620, y el resto se reparte entre padres, amigos y compañeros de trabajo.

Incluso con el aumento de los costos, las expectativas navideñas siguen estando desequilibradas. Mientras que el 31 % afirma que gastará menos este año, el 35 % cree que gastará más en otros que en ellos. Los encuestados esperan recibir solo unos $218 a cambio: $65 de su pareja, $60 de sus hijos, $50 de sus padres, $30 de sus amigos y $15 de sus compañeros de trabajo.

A la hora de pedir regalos, la mayoría evita hacer listas. Solo el 16 % ofrece opciones y solo el 8 % especifica los artículos exactos. En cambio, el 31 % prefiere que sus seres queridos los sorprendan, mientras que muchos otros recurren al clásico “No necesito nada”.

Una vez que se retiran las decoraciones, empieza la presión financiera. El 41 % afirma tener que recortar gastos en enero debido a los gastos de las fiestas, el 22 % tiene dificultades para pagar las facturas y muchos recurren a comidas baratas o a retrasar sus planes de viaje mientras se recuperan de la temporada más cara del año.

“Este año, más personas priorizan el bienestar financiero. El 70 % espera recibir dinero en efectivo en lugar de los regalos tradicionales”, dijo Janelle Sallenave, directora de gastos de Chime. “Está claro que los estadounidenses quieren realizar operaciones bancarias de forma más inteligente esta temporada, tomando decisiones de gasto intencionales que reduzcan el estrés y les ayuden a comenzar el nuevo año con una base financiera más sólida”.