¿Cuánto de tu sueldo gastas después de recibirlo?

El estadounidense promedio gasta más de un tercio de su sueldo en las primeras 12 horas después de recibirlo.

Según una nueva encuesta de 2,000 trabajadores, para los millennials — los que más gastan— esta cifra aumenta aún más, llegando al 40 % de su sueldo en esas primeras horas.

Al cabo de 48 horas, casi el 48 % del sueldo típico de un estadounidense ya se ha gastado.

La encuesta realizada por EarnIn y Talker Research encontró que la mayor parte de este gasto rápido se destina a lo esencial: el 52 % de los trabajadores utilizan su sueldo inmediatamente para comprar alimentos y otros artículos de primera necesidad, el 48 % paga facturas semanales y el 42 % cubre obligaciones importantes como el alquiler, la hipoteca o las tarjetas de crédito.

Otro 32 % se encarga de facturas recurrentes menores, como los servicios públicos y las suscripciones.

Esto deja solo alrededor del 52 % del sueldo para el resto del ciclo de pago, lo que podría explicar por qué solo el 28 % prioriza el ahorro de inmediato.

Muchas personas planifican cuidadosamente sus gastos del día de pago: el 38 % de los millennials planifica sus gastos con anticipación, mientras que el 32 % de la generación X programa sus pagos justo cuando recibe su sueldo.

Aun así, el 34 % de los encuestados admitieron gastar de más en los días posteriores al cobro, incluyendo el 52 % de la generación Z y el 45 % de los millennials. Para quienes gastan de más, los principales culpables son las facturas acumuladas a principios del mes (31 %) y los pagos atrasados (30 %).

La presión del día de pago es especialmente fuerte para los trabajadores más jóvenes. Uno de cada cinco encuestados de la generación Z (22 %) se sienten obligados a gastar inmediatamente después de recibir su dinero, y el 18 % dice que gastan para no quedarse atrás de sus amigos con mayores ingresos.

En todas las generaciones, el 52 % de los trabajadores recibe su sueldo quincenalmente, y el 73 % dice sentirse estresado por sus finanzas. El 62 % cree que recibir su sueldo diariamente o a medida que trabajan mejoraría su bienestar financiero y reduciría el estrés en un promedio del 57 %.

Las dificultades financieras son más pronunciadas entre las generaciones más jóvenes: el 54 % de la generación Z y el 43 % de los millennials suelen tener problemas de liquidez cada mes, en comparación con solo el 18 % de los baby boomers.

A pesar de estos desafíos, solo el 15 % de los trabajadores conoce el Acceso al Salario Devengado, un beneficio que permite a los empleados acceder aparte de su sueldo a medida que lo ganan, en lugar de esperar al ciclo de pago completo.

De quienes lo conocen, el 47 % ya ha utilizado el acceso anticipado al sueldo a través de su empleador.

En general, el 34 % de los encuestados consideran que el Acceso al Salario Devengado es una herramienta financiera útil, mientras que el 20 % lo considera un derecho, ya que es dinero que ya han ganado.