Los científicos podrían haber encontrado finalmente una manera de detectar la materia oscura

Los científicos podrían haber encontrado la manera de detectar finalmente la materia oscura.

La materia oscura constituye la mayor parte del universo y es fundamental para los sistemas solares y las galaxias que nos rodean. Sin embargo, es invisible, y los científicos solo pueden comprenderla estudiando su interacción con la materia que sí podemos ver.

Ahora, los investigadores creen que podrían detectarlo a través de las huellas que deja en las ondas gravitacionales que viajan constantemente por el espacio y que podemos detectar en la Tierra.

Los astrónomos predijeron cómo se verían las ondas gravitacionales si provinieran de un agujero negro que se desplazara a través de la materia oscura, en lugar de hacerlo desde el espacio vacío. Luego aplicaron ese modelo a datos reales de señales de ondas gravitacionales que ya fueron detectadas.

De las 27 señales más claras de ondas gravitacionales, 27 parecían haber surgido en el vacío. Pero una de ellas, conocida como GW190728, parece tener la huella de la materia oscura en su señal.

Los investigadores recalcan que la técnica no permite detectar la materia oscura en sí misma. Sin embargo, podría ofrecer una forma de identificar sus rastros, que luego podrían utilizarse para examinar posibles rastros mediante otras técnicas.

“Sabemos que la materia oscura nos rodea. Solo tiene que ser lo suficientemente densa para que podamos observar sus efectos”, afirmó Josu Aurrekoetxea, del Departamento de Física del MIT. “Los agujeros negros proporcionan un mecanismo para aumentar esta densidad, que ahora podemos buscar analizando las ondas gravitacionales que emiten cuando se fusionan”.

El trabajo se describe en un nuevo artículo titulado Campos escalares alrededor de sistemas binarios de agujeros negros en LIGO-Virgo-KAGRA, publicado en la revista Physical Review Letters.

Traducción de Olivia Gorsin