Apolo vs. Artemisa: qué saber sobre el regreso de la NASA a la Luna

Las misiones lunares Apolo de la NASA son un algo inigualable, incluso después de todo este tiempo.

Cuatro astronautas se preparan para despegar en el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo, por lo que las comparaciones entre el Apolo y el nuevo programa Artemisa de la NASA son inevitables.

Los primeros visitantes lunares del mundo orbitaron la Luna en el Apolo 8. La tripulación de Artemisa II irá a lo seguro y dará una vuelta rápida alrededor de la Luna en una trayectoria de ida y vuelta tipo tirachinas.

Otra diferencia clave: Artemisa refleja más a la sociedad, con una mujer, una persona no blanca y un canadiense despegando rumbo al espacio.

Aunque Artemisa se basa en el Apolo y le rinde homenaje, “no hay manera de que pudiéramos ser esa misma misión ni siquiera aspirar a serlo”, manifestó la astronauta de la NASA Christina Koch, integrante de la tripulación de Artemisa II.

Aquí va el resumen de Apolo vs. Artemisa, la hermana gemela de Apolo en la mitología griega, cuando la NASA apunta a los primeros seis días de abril para el despegue.

Preparativos rumbo a la Luna

A la NASA le tomó apenas ocho años pasar de poner a su primer astronauta en el espacio a colocar en la Luna a Neil Armstrong y Buzz Aldrin del Apolo 11 en 1969, cumpliendo antes del plazo de fin de década fijado por el presidente John Kennedy.

“El programa Apolo todavía me deja completamente asombrado”, comentó el astronauta de Artemisa II Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Artemisa ha avanzado mucho más lentamente, tras décadas de indecisión y bandazos entre la Luna y Marte como el siguiente gran destino. El nuevo cohete lunar de la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), sólo ha despegado una vez en un vuelo de prueba sin nadie a bordo hace más de tres años.

Este enfoque parsimonioso es la razón por la que el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, reformó el programa Artemisa en febrero. Con ganas de emular al Apolo, añadió una misión entre la próxima Artemisa II y el alunizaje, que ahora se trasladó a Artemisa IV en 2028.

Durante la renovada Artemisa III del próximo año, los astronautas se mantendrán más cerca de casa, del mismo modo que lo hizo el Apolo 9 en 1969. En lugar de intentar un alunizaje como se concibió originalmente, practicarán el acoplamiento de su cápsula Orión en órbita alrededor de la Tierra con uno o ambos módulos de alunizaje lunar en desarrollo por SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos. Las empresas rivales están acelerando el trabajo en sus módulos en un intento por ser las primeras.

Rivalidades políticas

Los soviéticos fueron los feroces rivales de Estados Unidos durante el Apolo, pero sus cohetes lunares seguían explotando al despegar y finalmente se rindieron. Ahora la competencia son los chinos.

China ya ha posado naves robóticas en la cara oculta de la Luna —la única nación que lo ha logrado— y se afana por llevar astronautas cerca del polo sur lunar para 2030.

La NASA apunta a la misma región polar, donde se cree que cráteres en sombra albergan enormes cantidades de hielo que podrían proporcionar agua potable y combustible para cohetes. Al igual que su predecesor Bill Nelson, Isaacman está decidido a ganarle a China la carrera y ganar esta segunda carrera espacial.

Cohete lunar

Los cohetes Saturno V del Apolo medían 110 metros (363 pies), con cinco motores en la primera etapa. El cohete SLS de Artemisa mide 98 metros(322 pies), pero ofrece más empuje al despegue con sus cuatro motores principales y dos propulsores laterales.

Todos menos un Saturno V despegaron desde el Complejo de Lanzamiento 39-A del Centro Espacial Kennedy, ahora arrendado por SpaceX. La NASA usará la plataforma vecina 39-B para todos los vuelos del SLS. Si bien el Saturno V despegó dos veces antes de llevar astronautas, el SLS sólo ha volado una vez. Fugas de combustible de hidrógeno retrasaron el debut del SLS en 2022 y volvieron a aparecer durante una prueba de cuenta regresiva en febrero, frenando Artemisa II. Luego reaparecieron problemas con helio, causando más demoras. La NASA ahora apunta a un despegue en abril.

El Control de Lanzamiento sigue en el mismo lugar. Había una sola mujer en la abarrotada sala de disparo para el despegue del Apolo 11. Ahora lo dirige una mujer: la directora de lanzamiento de Artemisa, Charlie Blackwell-Thompson.

Primeras tripulaciones lunares

El Apolo 8 sigue figurando como la misión espacial más audaz de todos los tiempos. Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders se convirtieron en los primeros humanos en partir hacia la Luna en 1968. Borman, el comandante, insistió en realizar la menor cantidad posible de órbitas lunares dadas las amenazas. Él y sus jefes acordaron 10 órbitas como calentamiento para la caminata lunar de 1969 de Armstrong y Aldrin.

La NASA decidió hace mucho tiempo no orbitar la Luna en el debut tripulado de Artemisa, al considerarlo demasiado peligroso. El objetivo principal es probar el equipo de soporte vital de la cápsula Orión, que volará por primera vez.

Una gran similitud entre el Apolo 8 y Artemisa II son los tiempos difíciles que los rodean. El piloto de Artemisa II Victor Glover, de la NASA, expresó: “Si podemos aportar un poquito de esperanza para la humanidad, eso es algo enorme”.

Ecos del Apolo 13

Los astronautas de Artemisa orbitarán la Tierra durante un día para asegurarse de que todo funcione correctamente antes de encender el motor principal y dirigirse a la Luna. La cápsula tardará de tres a cuatro días en llegar a la Luna y continuará unos 8.000 kilómetros (5.000 millas) más allá, superando el récord de distancia establecido por el malogrado Apolo 13 de 1970.

Al igual que el Apolo 13, Artemisa II aprovechará la gravedad de la Luna y la Tierra, trazando una figura de ocho después de rodear la Luna para regresar a casa en lo que se conoce como una trayectoria de retorno libre que requiere poco combustible, si es que requiere alguno. Esa trayectoria devolvió a salvo a los tres astronautas del Apolo 13, aunque tuvieron que abandonar su alunizaje.

Los astronautas de Artemisa amerizarán con paracaídas en el Pacífico tras su misión, como lo hicieron las tripulaciones del Apolo.

Ponerse el traje

En el Apolo, los voluminosos trajes espaciales blancos cumplían doble función. Lo que los astronautas usaban para el lanzamiento y el regreso era lo mismo para las caminatas lunares, ya que no había suficiente espacio de almacenamiento para distintos atuendos.

Las cápsulas Orión de Artemisa son más grandes, diseñadas para llevar a cuatro astronautas en lugar de tres, además de dos juegos de trajes espaciales. La NASA creó trajes completamente nuevos para usar dentro de la cápsula, cuando recurrió a empresas privadas para la indumentaria de caminata lunar.

El comandante Reid Wiseman y su tripulación usarán los trajes naranjas hechos a medida para el lanzamiento y el reingreso. También los utilizarán en caso de una despresurización u otra emergencia. Pueden sobrevivir hasta seis días con los trajes, introduciendo una pajilla en el casco para beber agua o batidos de proteínas y recurriendo a bolsas y vejigas en prendas interiores como un baño incorporado.

Axiom Space, con sede en Houston, está diseñando los trajes blancos para caminatas lunares que acompañarán a futuras tripulaciones de Artemisa.

Objetivos a largo plazo

El Apolo se centraba en ganarle a los rusos la carrera a la Luna y plantar la bandera de Estados Unidos. Los astronautas alunizaron seis veces de 1969 a 1972, y la estancia más larga en la superficie duró 75 horas. Cinco de los 24 astronautas del Apolo que volaron a la Luna siguen vivos.

Para el primer alunizaje de Artemisa, una pareja de astronautas podría pasar allí casi una semana. Es un plan complicado en comparación con el Apolo.

Los caminantes lunares de Artemisa despegarán hacia la Luna a bordo de Orión y, una vez en órbita lunar, se transferirán a Starship de SpaceX o a Blue Moon de Blue Origin, según cuál esté listo primero. Descenderán a la superficie y, tras unos días, despegarán de regreso a la órbita para reunirse con su cápsula Orión. Orión será el transporte de regreso a casa para los astronautas.

La NASA busca una presencia lunar sostenida, con Marte como siguiente paso, aunque “el día uno de la base lunar no va a parecerse a esta ciudad abovedada y encerrada en vidrio”, señaló Isaacman. La semana pasada, presentó un plan maestro para la base lunar que muestra hábitats, vehículos exploradores, drones, estaciones de energía y más. La NASA planea invertir 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.