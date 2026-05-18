Un asteroide del tamaño de una ballena azul pasará rozando la Tierra hoy, y puedes verlo

Un asteroide recientemente descubierto realizará un acercamiento inusual a la Tierra el lunes por la noche.

El asteroide 2026 JH2, descubierto la semana pasada por astrónomos del Observatorio Mount Lemmon en Arizona, alcanzará su punto más cercano a la Tierra poco después de las 10 p. m. BST (5 p. m. EDT) del 18 de mayo.

Se espera que alcance una distancia mínima de tan solo 91.000 kilómetros de la Tierra, lo que supone menos de una cuarta parte de la distancia a la Luna.

A esta altura, el asteroide 2026 JH2 está más cerca de la Tierra que algunos satélites, incluido el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS).

Con un diámetro de hasta 35 metros, el asteroide es más grande que una ballena azul y podría causar daños significativos si impactara contra la Tierra.

Su tamaño es similar al del meteorito de Cheliábinsk, que explotó en la atmósfera sobre Rusia en 2013.

La onda expansiva del suceso fue lo suficientemente potente como para destrozar ventanas en toda la ciudad rusa, lo que hirió a unas 1.500 personas.

Algunos fragmentos alcanzaron la superficie terrestre, aunque ninguno cerca de zonas pobladas.

open image in gallery El meteorito de Cheliábinsk entró en la atmósfera terrestre el 15 de febrero de 2013 ( Cortesía )

Los astrónomos que monitorean el asteroide cercano a la Tierra dicen que no representa ningún riesgo para la Tierra ni para la Luna, pero que estará lo suficientemente cerca como para ser observado con un telescopio.

The Virtual Telescope Project retransmitirá en directo el sobrevuelo desde su observatorio en Manciano, Italia.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que ayudó a verificar la roca espacial, calculó que el asteroide 2026 JH2 tiene una órbita elíptica que da una vuelta alrededor del Sol cada 3,7 años.

Según la Agencia Espacial Europea, su trayectoria actual significa que no volverá a pasar cerca de la Tierra hasta 2060, aunque lo hará a una distancia mucho mayor.

open image in gallery Una imagen del asteroide 2026 JH2 captada por los astrónomos del Proyecto Virtual Telescope el 17 de mayo de 2026 ( The Virtual Telescope Project )

En su punto máximo de brillo, el asteroide podrá observarse con unos buenos prismáticos, siempre y cuando el astrónomo sepa dónde mirar en el cielo nocturno.

La retransmisión en directo del sobrevuelo del asteroide 2026 JH2, a cargo de The Virtual Telescope Project, comenzará a las 8:45 p. m. BST del lunes.

Los pronósticos meteorológicos actuales sugieren que existe la posibilidad de que haya nubes intermitentes sobre Manciano.

Traducción de Olivia Gorsin