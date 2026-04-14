El descubrimiento de bolsas ocultas del primer elemento del universo sugiere que las nubes de gas de hidrógeno que rodean las galaxias son mucho más frecuentes de lo que se pensaba, según un nuevo estudio.

Entre hace 10.000 y 12.000 millones de años, durante un periodo conocido como el "mediodía cósmico", las galaxias formaban estrellas a su ritmo máximo, un proceso que requería enormes cantidades de hidrógeno, el principal ingrediente de la formación estelar. Sin embargo, hasta hace poco solo se habían detectado unos 3.000 de estos halos de gas en el universo.

Ahora, investigaciones recientes elevan esa cifra a más de 33.000. Este aumento ofrece a los científicos un conjunto de datos mucho más amplio para estudiar cómo surgieron y evolucionaron las primeras galaxias.

El hidrógeno no emite luz por sí mismo. Por eso, los astrónomos lo detectan cuando se encuentra cerca de fuentes intensas de energía, como galaxias llenas de estrellas que emiten luz ultravioleta y hacen que el gas brille.

Aun así, detectar esta señal débil exige largas observaciones con instrumentos de alta sensibilidad, que no siempre están disponibles. Por ese motivo, hasta ahora solo se habían identificado los halos de hidrógeno más brillantes y extremos.

Un halo de gas de hidrógeno detectado por el experimento Hobby-Eberly Telescope Dark Energy ( NASA )

Para esta investigación, los científicos utilizaron el telescopio Hobby-Eberly del Observatorio McDonald, en Texas, y recopilaron casi medio petabyte de datos sobre galaxias y el espacio que las rodea.

A partir de este amplio conjunto de datos, identificaron nuevos halos de gas de hidrógeno con diámetros que van desde decenas de miles hasta cientos de miles de años luz.

Algunos son simples nubes con forma de balón de fútbol americano que rodean una sola galaxia. Otros, en cambio, forman estructuras grandes e irregulares que contienen múltiples galaxias.

“Esas son las más divertidas. Parecen amebas gigantes con tentáculos que se extienden hacia el espacio”, dijo Erin Mentuch Cooper, una de las autoras del estudio publicado en la revista Astrophysical Journal.

Ahora los investigadores esperan estudiar con más detalle estos halos recién descubiertos para comprender mejor el origen del hidrógeno “perdido” del universo.

“Existen varios modelos sobre las galaxias en esta época que en gran medida funcionan y parecen tener sentido, pero todavía hay vacíos”, dijo Dustin Davis, investigador posdoctoral de la Universidad de Texas en Austin.

“Ahora podemos centrarnos en halos individuales y analizar con mayor detalle la física y los procesos que ocurren en ellos. Después podremos ajustar los modelos, o descartarlos y empezar de nuevo”.

Traducción de Leticia Zampedri