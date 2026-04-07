Artemis II hace historia con primera llamada entre nave lunar y estación espacial

Los astronautas de la misión Artemis II, aún radiantes tras su triunfal sobrevuelo lunar, realizaron una llamada histórica a sus colegas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) el martes, mientras regresaban a la Tierra.

Este fue el primer enlace por radio entre una nave lunar y otra nave espacial en la historia. A diferencia de las misiones Apolo de los años 60 y 70, donde la exploración del espacio profundo era solitaria, esta conexión marca una nueva era de conectividad.

El encuentro fue especialmente emotivo para Christina Koch (Artemis II) y Jessica Meir (EEI), quienes, pese a los 370.000 kilómetros (230.000 millas) de distancia, compartieron un alegre reencuentro virtual. Ambas hicieron historia en 2019 con la primera caminata espacial exclusivamente femenina del mundo.

El Control de Misión de Houston orquestó esta charla cósmica entre los cuatro viajeros lunares y los tres residentes de la NASA, más un colega francés, a bordo de la estación espacial.

open image in gallery Wiseman y su tripulación, los primeros exploradores lunares desde el Apolo 17 en 1972 ( NASA via AP )

Con el amanecer del martes, el comandante de Artemis II, Reid Wiseman, siguió enviando imágenes del encuentro lunar del día anterior, que estableció un nuevo récord de distancia para la humanidad. Lo más destacado: una foto del “ocaso de la Tierra” que evocó la imagen de “la salida de la Tierra” tomada por el Apolo 8 en 1968.

Wiseman y su tripulación, los primeros exploradores lunares desde el Apolo 17 en 1972, apuntan a un amerizaje el viernes frente a la costa de San Diego para poner fin al vuelo de prueba de casi 10 días.

Esto prepara el terreno para Artemis III el próximo año, una demostración de acoplamiento de un módulo de alunizaje en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV seguirá en 2028, con dos astronautas que intentarán aterrizar cerca del polo sur lunar.