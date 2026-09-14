9 de cada 10 mujeres luchan por encontrar el sostén perfecto

Más de la mitad de las mujeres (58 %) tienen prisa por quitarse el sostén apenas llegan a casa, según una nueva encuesta.

La encuesta exploró las quejas de 5.000 mujeres estadounidenses sobre la ropa incómoda y encontró que el 87 % tiene dificultades para encontrar ropa que les quede como debería.

En general, a las mujeres les cuesta encontrar un ajuste perfecto en los sostenes (55 %), seguidos de los jeans (50 %) y los trajes de baño (33 %).

Encargada por Bravissimo y realizada por Talker Research, la encuesta encontró que los sostenes son el enemigo número uno de la mitad de las mujeres, quienes están listas para quitárselos apenas se los ponen.

De hecho, muchas mujeres están ansiosas por deshacerse de su sostén al llegar a casa, en comparación con quienes dicen lo mismo sobre sus jeans (58 % frente a 30 %).

Estas opciones afectan principalmente a las mujeres del Medio Oeste, en Kansas, hasta el Noreste y Vermont.

Aunque la búsqueda de ropa bien ajustada mejora con la edad, la mayoría de las mujeres todavía batalla por encontrar su “ajuste perfecto”.

El 62 % piensa en quitarse el sostén varias veces al día, siendo las mujeres de Kentucky quienes más lo piensan (cinco veces al día).

El 24 % de las mujeres confiesan que se desabrochan el sostén dentro de los primeros 60 segundos de llegar a casa, siendo las de Mississippi (35 %), Arizona (32 %) y Tennessee (32 %) las más rápidas en buscar alivio.

La encuesta también reveló que no es solo en casa donde las mujeres tienen ganas de quitarse el sostén por incomodidad, sino también en sus autos (43 %) o en la casa de una amiga (39 %).

“Sabemos, por 30 años de apoyar a las mujeres a encontrar sostenes que les queden bien y se sientan bien, que ninguna mujer tiene que conformarse con sentirse incómoda en su sostén”, dijo Natalie Canavan, gerente de experiencia del cliente en Bravissimo. “Si no puedes esperar para quitarte el sostén al final del día, generalmente significa que estás usando la talla equivocada, y a veces también la forma equivocada, lo que significa que definitivamente es hora de una prueba de talla. Descubrir tu verdadera talla puede ser sorprendente, pero hace toda la diferencia en tu comodidad y confianza”.

Casi la mitad de las mujeres (46 %) también afirma que no han encontrado “el indicado” cuando se trata del sostén perfecto.

Encontrar el sostén perfecto puede ser especialmente difícil si eres de Nebraska (63 %), Iowa (58 %) y New Hampshire (57 %), ya que estos estados tienen la mayor cantidad de mujeres que dijeron no haber encontrado el sostén de sus sueños.

Muchas mujeres eligen la talla de su sostén simplemente adivinando (38 %) o probándose diferentes tallas equivocadas (24 %).

Aunque la mayoría dice que sabe su talla actual (75 %), muchas no se han medido profesionalmente.

El 63 % de las encuestadas dicen que nunca se han medido profesionalmente y este porcentaje aumenta entre las mujeres de West Virginia (79 %), Iowa (78 %) y New Mexico (76 %).

Entre las encuestadas que sí se han hecho pruebas de talla de sostén antes, el 22 % no se han medido en más de 10 años, lo cual contradice el consenso general de las mujeres, quienes creen que deberían medirse cada 11 a 12 meses (26 %).

Las encuestadas dicen que compran sostenes tanto en tiendas físicas (61 %) como en línea (27 %), pero algunos estados todavía tienen problemas de acceso, a pesar de que muchas prefieren comprar sostenes en tiendas físicas.

Por ejemplo, las mujeres en Wyoming necesitan manejar más de una hora y media para encontrar un lugar donde se pueden hacer una prueba de talla en persona.

Además de la ubicación, las mujeres consideran que las pruebas de sostén son intimidantes cuando se sienten inseguras sobre su cuerpo (26 %), no saben en qué consiste una medición adecuada (14 %) e incluso no saben qué buscar en un sostén (11 %).

Toda esta incomodidad también afecta su autoestima. El 87 % de las encuestadas dicen que un sostén mejor ajustado aumentaría su confianza de alguna manera.

“Recomendamos hacerse una prueba de sostén cada seis meses para asegurar el nivel de soporte y comodidad que necesitas, para que sientas que no estás usando un sostén en absoluto”, agregó Canavan. “Las pruebas profesionales son mucho más que solo encontrar tu talla, y el acceso a las pruebas de sostén es muy importante. Cada mujer merece sentirse segura y cómoda. Opciones como las pruebas de sostén virtuales y seguras por videollamada son una excelente alternativa gratuita y accesible para ayudarte a lograr el soporte que necesitas”.