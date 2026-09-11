Muchos trabajadores creen que la IA cambiará su carrera este año

Más de la mitad de los estadounidenses considera que las certificaciones en IA son la nueva “moneda profesional” (57 %), según una nueva encuesta.

Una encuesta de 2.000 adultos encontró que los millennials (65 %) y la generación Z (64 %) son quienes más ven a la IA como un factor que cambiará su carrera.

En cuanto a habilidades laborales, la resolución de problemas (17 %), la adaptabilidad (16 %), la comunicación (15 %) y el pensamiento crítico (15 %) son las más valoradas.

Realizada por Talker Research paraColorado State University Global (CSU Global), la encuesta encontró que saber usar la IA es la habilidad que más rápido está ganando valor en el mercado laboral (18 %).

Sin embargo, solo un poco menos de la mitad de los estadounidenses tiene una opinión favorable sobre la IA en el trabajo (48 %), con la generación Z (58 %) y los millennials (56 %) más a favor que las generaciones mayores.

El 62 % de los empleados dijeron que usarían más la IA en el trabajo si tuvieran más confianza en su efectividad.

“Las principales barreras para la adopción de la IA en el trabajo son las brechas en la confianza de los empleados, la cultura organizacional y la capacitación”, dijo Audra Spicer, presidenta interina y directora ejecutiva de CSU Global.

Dos tercios de los trabajadores creen que la IA impactará su trayectoria profesional en el próximo año, y la mitad piensa que en solo seis meses se exigirá saber usarla a todo nuevo empleado.

Aun así, el 48 % no se siente “calificado” para usarla en su trabajo, aunque la idea de hacerlo genera entusiasmo (24 %), curiosidad (23 %), optimismo (22 %) y motivación (22 %).