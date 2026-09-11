Por qué a los padres les cuesta encontrar cuidado infantil para sus hijos

Siete de cada 10 padres creen que criar hijos hoy exige confiar en un círculo más amplio de personas que en las generaciones anteriores.

En una encuesta de 2.000 padres de niños de 0 a 6 años, el 71 % siente que debe tener más confianza en otras personas para apoyar el bienestar de su hijo de lo que tuvieron sus propios padres.

Entre los encuestados, el 28 % vive en un hogar de doble ingreso y el 22 % son padres o madres solteros. Nueve de cada 10 hogares de doble ingreso trabajan por necesidad, lo que resalta el papel clave del cuidado infantil confiable.

Realizada por Talker Research en nombre deThe Goddard School, la encuesta encontró que la mayoría de los padres usa alguna forma de cuidado infantil (82 %), ya sea con familiares cercanos (43 %), amigos (25 %), centros de educación temprana (24 %), guarderías tradicionales (19 %) o niñeras (14 %).

Sin ese apoyo, un cuarto de estos padres tendría que reducir su jornada laboral y otro 26 % tendría que dejar de trabajar por completo.

Estas decisiones no se toman a la ligera: muchos padres investigaron a los proveedores de cuidado en el internet (27 %), tuvieron llamadas telefónicas (26 %) y revisaron sus redes sociales (26 %) antes de elegir.

Quienes optaron por educación temprana o guardería tradicional dedicaron en promedio 39 horas a investigar antes de decidirse.

Más allá de la supervisión básica, los padres buscan proveedores que fomenten la socialización (43 %), el desarrollo socioemocional (38 %), la creatividad (37 %), la confianza (37 %) y la resolución de problemas (34 %).

El 86 % considera importante que el proveedor prepare a su hijo para la escuela, y el 81 % coincide en que pagar por educación temprana de calidad es una inversión en el futuro de su hijo.

El costo es el principal obstáculo al elegir cuidado infantil (41 %), seguido de encontrar una opción confiable (33 %), lidiar con listas de espera (28 %) y ajustar los horarios de funcionamiento (25 %).