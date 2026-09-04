Cómo los estadounidenses planifican sus viajes con sus mascotas

El 45 % de los dueños de mascotas en Estados Unidos ha rechazado oportunidades de viaje que no incluyen a su mascota, según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 dueños de mascotas encontró que el 73 % prefiere hacer un viaje por carretera en lugar de volar, específicamente para poder llevar a su mascota.

El 51 % incluso cree que viajar con una mascota es mejor que viajar con una persona, y el 45 % comienza a planear su viaje pet-friendly con al menos tres semanas de anticipación.

Las generaciones más jóvenes lideran esta tendencia. El 70 % de los millennials y el 75 % de la generación Z han llevado a su mascota en un viaje por carretera en los últimos cinco años, frente al 58 % de la generación X y solo el 40 % de los baby boomers.

Realizada por Talker Research en nombre deSubaru, la encuesta encontró que casi la mitad (47 %) de los encuestados se siente culpable al dejar a su mascota en casa, y otro 47 % se preocupa por su bienestar durante todo el viaje.

El 27 % dice que le cuesta disfrutar plenamente de un viaje sabiendo que su mascota está sola en casa.

Siete de cada 10 afirman que esta preocupación limita la duración de sus viajes: el 31 % los restringe a uno o dos días, y el 37 % puede estar fuera solo unos días antes de sentirse incómodo.

“Como mamá de dos perros, sé de primera mano que las mascotas son familia, así que no sorprende que la gente las priorice al salir de viaje”, dijo Christina Valente, gerente de compromiso comunitario de Love Promise de Subaru of America, Inc.

Para quienes sí llevan a sus mascotas, la tranquilidad es el principal motivo: el 51 % dice sentirse mejor sabiendo que su mascota está con ellos y no en casa, mientras que otros valoran ver a su mascota conocer lugares nuevos (43 %) y el tiempo de calidad juntos (39 %).