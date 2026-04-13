Por qué los padres insisten en enseñar a sus hijos sobre el dinero

Los padres consideran que los adolescentes deberían tener su primera tarjeta de débito antes de cumplir los 16 años.

La encuesta realizada por Huntington Bank y Talker Research de 2.000 padres de adolescentes de entre 13 y 17 años sugiere también que los jóvenes deberían tener una cuenta de ahorros a los 13 años y una cuenta corriente a los 15.

Sin embargo, muchos adolescentes aún carecen de estas herramientas básicas. El 25 % no tiene cuenta de ahorros, el 33 % no tiene tarjeta de débito y el 47 % no posee cuenta corriente.

Aunque el 80 % de los padres afirman que sus hijos adolescentes necesitan más dinero en efectivo semanalmente que cuando eran niños, con un promedio de $108 a la semana, el 65 % todavía no ha proporcionado a su hijo una tarjeta de crédito, una herramienta que los padres consideran apropiada a partir de los 17 años.

La encuesta revela que los padres sienten la presión de este cambio financiero. Si bien el padre promedio no obtuvo una tarjeta de débito hasta los 17 años, ahora desea que sus hijos comiencen antes.

El 63 % siente que se ha quedado atrás en la preparación de sus hijos para hitos futuros, como la universidad o la compra de un automóvil.

A pesar de la abundancia de recursos de banca digital, solo el 29 % de los padres se siente "muy preparado" para enseñar a sus hijos adolescentes a manejar estas herramientas modernas.

Esta falta de preparación hace que ciertos conceptos financieros resulten particularmente difíciles de explicar.

Los padres identificaron la enseñanza de la elaboración de presupuestos (52 %) y del ahorro (48 %) como las tareas más complicadas, seguidas por la comprensión del crédito (37 %), los impuestos (30 %) y la gestión de deudas (30 %).

A pesar de estos obstáculos, existe una clara tendencia hacia una mayor transparencia. Mientras que solo el 27 % de los padres afirman que sus propias familias eran "muy abiertas" en temas de dinero durante su crianza, el 57 % asegura ser abierto con sus propios hijos en la actualidad, y el 52 % conversa ahora sobre finanzas con sus hijos adolescentes de manera regular.