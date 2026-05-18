¿Cuándo comienza ‘realmente’ el verano?

El estadounidense promedio declara que el inicio “real” del verano es el 21 de mayo.

De hecho, una encuesta realizada por Factor y Talker Research de 5.000 estadounidenses reveló que el 92 % activa su “modo verano” mucho antes de lo que el calendario indique oficialmente.

El 37 % de los estadounidenses admite que le cuesta seguir el ritmo de la temporada y el 49 % se prepara para vivir un verano muy ocupado este año.

Un día promedio de verano consume el 54 % de la energía diaria de una persona, lo que lleva al 48 % de los encuestados a señalar el verano como la estación que más energía les consume.

El 48 % de los encuestados identifican el verano como la estación más agotadora, impulsado por factores como el calor (54 %), trabajar a tiempo completo (30 %), preparar las comidas (15 %), planificar las actividades diarias (12 %) y las vacaciones (11 %).

Una de las principales víctimas de este ajetreo en la transición de la primavera al verano es el bienestar personal.

Una cuarta parte de los estadounidenses coincide en que el verano es la estación en la que resulta más fácil abandonar los hábitos saludables (24 %).

Si bien el 78 % intenta priorizar la nutrición durante los meses más cálidos, solo cerca de la mitad lo logra realmente.

De estos encuestados, el 39 % se queja de que tomarse el tiempo para alimentarse adecuadamente los retrasa.

Definitivamente, los estadounidenses están decididos a inaugurar la temporada “viviendo su mejor vida” en lugar de simplemente tomársela con calma (53 % frente al 47 %).

Para combatir el agotamiento y proteger su motivación para cumplir con sus objetivos de salud, los encuestados se están centrando en una hidratación adecuada (62 %) y en comidas más ligeras y saludables (31 %).

Con la vista puesta en los días soleados, tres cuartas partes de los encuestados afirman que mantener una nutrición equilibrada será una prioridad absoluta.

El 70 % se siente preparado para encontrar soluciones a los obstáculos propios de la temporada y el 61 % planea llevar una alimentación limpia. El 76 % también desea tener acceso a opciones de comida flexibles para asegurarse de que sus planes de verano sigan su curso sin contratiempos.

“Muchas personas asumen que comer bien durante los meses más ajetreados del año implica pasar más tiempo en la cocina, pero rara vez esa es la realidad”, dijo Kara Kash, directora de nutrición de Factor. “Las agendas de verano están repletas, y el objetivo debería ser encontrar formas de nutrirse que realmente se integren en el día a día, en lugar de añadirle más carga. Cuando las personas tienen acceso a las opciones adecuadas, la nutrición no tiene por qué ser ese aspecto que termina quedando relegado”.