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¿En qué gastan los estadounidenses su reembolso de impuestos?

Aunque los reembolsos de impuestos aumentaron este año en Estados Unidos, casi la mitad de quienes los recibieron ya destinó ese dinero a cubrir gastos básicos

Talker
El aumento en los reembolsos de impuestos no alcanzó para los gustos: la mayoría de los estadounidenses destinó ese dinero a cubrir necesidades básicas y deudas
El aumento en los reembolsos de impuestos no alcanzó para los gustos: la mayoría de los estadounidenses destinó ese dinero a cubrir necesidades básicas y deudas (Getty/iStock)

Los reembolsos de impuestos continúan aumentando año tras año, pero la mitad de los estadounidenses ya ha gastado su cheque en necesidades para subsistir.

Una encuesta a 2.000 estadounidenses que recibieron su reembolso de impuestos este año reveló que la persona promedio recibió $2.825, lo que representa un aumento considerable respecto a los $2.300 del año anterior.

El 39 % confirmó este dato, señalando que recibió un monto mayor en su reembolso de 2025 en comparación con el año pasado.

La encuesta realizada por TaxSlayer y Talker Research también reveló que el 71 % de los encuestados ya han gastado su reembolso o han planificado en qué lo invertirán.

La gran mayoría de quienes ya han gastado sus reembolsos (98 %) lo han hecho en artículos de primera necesidad.

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De hecho, el 49 % ha destinado el dinero de su reembolso exclusivamente a cubrir necesidades básicas.

Entre estas se incluyen el pago de facturas mensuales (59 %), la compra de alimentos y bienes esenciales (54 %) y la liquidación de deudas de tarjetas de crédito (26 %).

Solo el 18 % ha gastado su reembolso en lujos, como ropa nueva (43 %), entretenimiento (28 %) y cenas en restaurantes de alta cocina (25 %).

La satisfacción con los reembolsos también ha experimentado un repunte. El 63 % de los encuestados declararon haberse sorprendido con su reembolso de impuestos este año, cifra superior al 62 % registrado el año pasado y al 40 % de 2024.

Aquellos que recibieron un monto mayor este año en comparación con el anterior atribuyeron su generoso reembolso a haber trabajado más horas (35 %), a ajustes en sus deducciones y retenciones (32 %) y a aumentos salariales (20 %).

Por otro lado, el 23 % señaló haber recibido un reembolso inferior al del año pasado, debido a la pérdida de empleo (36 %), al haber ascendido a un tramo impositivo superior (14 %) o a que sus personas dependientes dejaron de cumplir los requisitos de elegibilidad por motivos de edad (13 %).

“Puede que los reembolsos estén aumentando, pero lo que realmente destaca es la sensatez con la que la gente pone a trabajar ese dinero”, dijo Seth Babb, director de productos de consumo en TaxSlayer. “Para muchos hogares, los reembolsos ayudan a cubrir gastos esenciales; por ello, nos centramos en ayudar a los contribuyentes a maximizar cada dólar y a generar un impacto que perdure más allá de la temporada fiscal”.

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