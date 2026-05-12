¿En qué gastan los estadounidenses su reembolso de impuestos?

Los reembolsos de impuestos continúan aumentando año tras año, pero la mitad de los estadounidenses ya ha gastado su cheque en necesidades para subsistir.

Una encuesta a 2.000 estadounidenses que recibieron su reembolso de impuestos este año reveló que la persona promedio recibió $2.825, lo que representa un aumento considerable respecto a los $2.300 del año anterior.

El 39 % confirmó este dato, señalando que recibió un monto mayor en su reembolso de 2025 en comparación con el año pasado.

La encuesta realizada por TaxSlayer y Talker Research también reveló que el 71 % de los encuestados ya han gastado su reembolso o han planificado en qué lo invertirán.

La gran mayoría de quienes ya han gastado sus reembolsos (98 %) lo han hecho en artículos de primera necesidad.

De hecho, el 49 % ha destinado el dinero de su reembolso exclusivamente a cubrir necesidades básicas.

Entre estas se incluyen el pago de facturas mensuales (59 %), la compra de alimentos y bienes esenciales (54 %) y la liquidación de deudas de tarjetas de crédito (26 %).

Solo el 18 % ha gastado su reembolso en lujos, como ropa nueva (43 %), entretenimiento (28 %) y cenas en restaurantes de alta cocina (25 %).

La satisfacción con los reembolsos también ha experimentado un repunte. El 63 % de los encuestados declararon haberse sorprendido con su reembolso de impuestos este año, cifra superior al 62 % registrado el año pasado y al 40 % de 2024.

Aquellos que recibieron un monto mayor este año en comparación con el anterior atribuyeron su generoso reembolso a haber trabajado más horas (35 %), a ajustes en sus deducciones y retenciones (32 %) y a aumentos salariales (20 %).

Por otro lado, el 23 % señaló haber recibido un reembolso inferior al del año pasado, debido a la pérdida de empleo (36 %), al haber ascendido a un tramo impositivo superior (14 %) o a que sus personas dependientes dejaron de cumplir los requisitos de elegibilidad por motivos de edad (13 %).

“Puede que los reembolsos estén aumentando, pero lo que realmente destaca es la sensatez con la que la gente pone a trabajar ese dinero”, dijo Seth Babb, director de productos de consumo en TaxSlayer. “Para muchos hogares, los reembolsos ayudan a cubrir gastos esenciales; por ello, nos centramos en ayudar a los contribuyentes a maximizar cada dólar y a generar un impacto que perdure más allá de la temporada fiscal”.