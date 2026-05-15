6 de cada 10 considera la inteligencia artificial como su compañero de trabajo

Una nueva encuesta ha revelado que los trabajadores estadounidenses consideran a la inteligencia artificial como uno de sus compañeros de trabajo.

Según la encuesta realizada por TripleTen y Talker Research de 2.000 empleados, el 86 % utiliza ahora las palabras “por favor” y “gracias” al interactuar con la IA.

Si bien el 41 % de los encuestados considera más sencillo ver a la IA estrictamente como una herramienta, el 23 % ha adoptado plenamente una relación humana con esta tecnología, y el 64 % cree que mantener la cortesía básica con estos sistemas es fundamental.

La motivación detrás de ser educado con un algoritmo varía desde una estrategia técnica hasta un simple hábito conductual.

Por ejemplo, el 27 % de los usuarios emplea normas de cortesía cada vez que introduce una instrucción. Algunos creen que el lenguaje educado mejora realmente la calidad de la respuesta generada por la IA, incluso cuando la instrucción original contiene errores.

Otros temen que ser groseros con una máquina pueda acabar trasladándose a sus interacciones en el mundo real, señalando que, dado que la IA aprende a partir de las aportaciones humanas, desean que esta sirva de modelo de buenas maneras.

Algunos trabajadores admitieron que se muestran educados ahora para ser “recordados de forma positiva” en caso de que algún día se produzca una rebelión de los robots.

Esta personificación de la inteligencia artificial se extiende a la forma en que los usuarios categorizan el papel y la identidad de dicha tecnología.

Entre quienes tratan a la IA como si fuera un ser humano, el 87 % la considera un asistente personal legítimo.

El 64 % de los trabajadores afirma que consideraría a la IA un compañero de trabajo si esta fuera capaz de replicar cualidades humanas.

Esta percepción es especialmente acentuada en los niveles más altos de la jerarquía corporativa, donde el 81 % de los ejecutivos se muestra abierto a ver a la IA como un compañero de trabajo, en comparación con solo el 39 % de su personal.

A pesar de este cambio hacia la personificación, el 91 % de aquellos que siguen viendo a la IA como una herramienta insisten en que mantener una actitud objetiva y directa es la mejor manera de gestionar esta tecnología.