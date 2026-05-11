Por qué el 37 % de los estadounidenses no irán de vacaciones este año

Cuatro de cada 10 estadounidenses no realizarán ni un solo viaje este verano y los costos altos podrían ser la razón principal.

Una encuesta de 5.000 estadounidenses examinó los planes de viaje de los encuestados para 2026, revelando que el 37 % no viajará este verano.

Entre estos encuestados, a la mayoría no le alcanza para un viaje (52 %), mientras que otros están trabajando para ahorrar dinero (25 %) o para saldar deudas (22 %).

El 21 % de los que no se van de vacaciones este verano también señalaron su preocupación por el aumento de los costos de los viajes.

Encargada porCurrent y realizada por Talker Research, la encuesta también analizó a aquellos que sí planean viajar y cómo la asequibilidad está afectando sus planes.

Los encuestados planean visitar diferentes destinos (32 %) e intentan ser prudentes con sus finanzas, prestando más atención a su presupuesto este verano (31 %), además de viajar a destinos más económicos (25 %).

Los viajeros también buscan realizar más excursiones de un día o aventuras dentro de su propia ciudad o estado (22 %) y viajarán por periodos de tiempo más cortos (22 %).

Si bien las finanzas están teniendo un impacto significativo en los viajes de los encuestados, la encuesta también exploró las formas en que la "presión social" está cambiando la manera en que viajan los estadounidenses.

Los resultados revelaron que el 17 % de los encuestados ha viajado a un destino exclusivamente para poder contarles a sus seres queridos que lo habían visitado.

Los encuestados afirmaron sentir presión social tanto por ser viajeros experimentados (42 %) como por gastar dinero durante sus viajes (49 %).

Ambas "presiones" se perciben con mayor intensidad entre las generaciones más jóvenes. El 60 % de la generación Z y el 52 % de los millennials sienten presión por ser viajeros experimentados (frente al 34 % de la generación X y el 24 % de los baby boomers).

Y el 62 % de la generación Z, junto con el 58 % de los millennials, sienten la necesidad de gastar dinero en sus viajes (frente al 44 % de la generación X y el 30 % de los baby boomers).

Sin embargo, las generaciones mayores no son inmunes, ya que la generación X es la más propensa a haberse endeudado para viajar (23 %).

“Nuestra investigación refleja lo que tantos estadounidenses ya están viviendo. Los costos están aumentando, y, sin embargo, la presión social por viajar sigue siendo muy real”, dijo Erin Bruehl, vicepresidenta de comunicaciones de Current.

“Lo que destaca es el ingenio que demuestran los estadounidenses para equilibrar el deseo de viajar con la realidad de sus presupuestos. Están acortando sus viajes, permaneciendo más cerca de casa y buscando opciones más asequibles que, aun así, les permitan vivir experiencias significativas, manteniendo sus finanzas sobre bases sólidas”.