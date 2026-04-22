Kylie Jenner es demandada por su exempleada doméstica por un ambiente de trabajo “tóxico y abusivo”

Kylie Jenner está siendo demandada por una exempleada doméstica que informa haber sido acosada mientras trabajaba en la casa de la estrella de telerrealidad.

Angélica Hernández Vásquez afirmó en documentos judiciales presentados el viernes que fue tratada con hostilidad y exclusión por sus compañeros de trabajo en la casa de Jenner en Los Ángeles. Vásquez declaró en los documentos que trabajó en un ambiente tóxico y abusivo desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025.

Según la demanda, Vásquez, quien se describe a sí misma en los documentos judiciales como una “mujer salvadoreña y católica practicante”, afirmó haber sufrido “discriminación, acoso y represalias... por motivos de raza, origen nacional, religión y discapacidad”.

Aunque Jenner, de 28 años, no es mencionada por su nombre en la denuncia por ningún presunto comportamiento ofensivo, figura como demandada junto con las empresas Tri Star Services y Maison Family Services.

Los representantes de Jenner no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent .

open image in gallery Kylie Jenner fue demandada por su exempleada doméstica

Vasquez alega que, mientras trabajaba en la mansión de Hidden Hills, fue acosada por sus compañeros de trabajo y por la jefa de limpieza.

En documentos judiciales, ella alega que “se le asignaban sistemáticamente las tareas más difíciles e indeseables; se la excluía del equipo de limpieza; se la menospreciaba y humillaba públicamente delante de sus compañeros de trabajo debido a su raza, origen nacional y religión; y se la sometía a intimidación y tratos degradantes”.

La denuncia alega que sus compañeros de trabajo le chasqueaban los dedos, se burlaban de su acento, la obligaban a terminar el trabajo de otros y la trataban “como inferior debido a sus orígenes salvadoreños”.

También afirma que, en marzo de 2025, el conflicto se tornó violento cuando, supuestamente, un supervisor le arrojó perchas a los pies mientras la retaba.

Vasquez afirma que expresó sus preocupaciones a la estrella de las Kardashian y a las dos empresas, pero alega que no se tomó ninguna “medida correctiva” y que sus quejas fueron “desestimadas, ridiculizadas o ignoradas”.

open image in gallery Se acusa a Kylie Jenner de enviar a su empleada doméstica a la casa de Timothée Chalamet en Los Ángeles sin pagarle los gastos de transporte ( PA )

Además del presunto acoso, Vasquez afirma que en varias ocasiones le ordenaron trabajar en la casa del novio de Jenner —probablemente refiriéndose a la casa de Timothée Chalamet en Beverly Hills— pero no le reembolsaron los gastos, incluidos los de transporte.

Ella alega que sufrió una “pérdida de salario” tras quejarse del trato recibido por sus compañeros de trabajo, y que, a raíz del conflicto, “desarrolló ansiedad, estrés severo y síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático”, lo que la llevó a solicitar una baja médica en julio de 2025.

Vásquez declaró que renunció al mes siguiente porque “las condiciones de trabajo se habían vuelto intolerables”.

Ella reclama una indemnización por salarios impagados, angustia emocional y otros perjuicios.

Traducción de Olivia Gorsin