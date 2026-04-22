Los artículos cotidianos que suben de precio por la guerra en Irán: de juguetes a bolígrafos

La guerra en Oriente Medio y las restricciones petroleras están afectando de manera inesperada a los juguetes de felpa, como Snuggle Glove o Bizzikins. Ni siquiera estos muñecos suaves son inmunes a las consecuencias de la escasez de crudo.

Las criaturas de felpa, como las de un fabricante en Fort Lauderdale, Florida, se elaboran con poliéster y acrílico, fibras sintéticas derivadas del petróleo.

Tres semanas después del inicio del conflicto, proveedores en China notificaron a Aleni Brands un aumento del 10 % al 15 % en el costo de los materiales, según su director ejecutivo, Ricardo Venegas.

“Esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?”, comentó Venegas, fundador de Aleni Brands el año pasado y en proceso de añadir líneas de productos.

La guerra en Oriente Medio y las restricciones petroleras están afectando de manera inesperada a los juguetes de felpa ( AP Foto/Mark Lennihan )

No se trata solo de juguetes. Los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. Teclados de computadora, lápiz labial, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto blandas, detergente, chicle, zapatos, crayones, crema de afeitar, almohadas, aspirina, dentaduras postizas, cinta adhesiva, paraguas y cuerdas de guitarra de nailon son sólo algunos.

Hasta ahora, el efecto más tangible e inmediato de la guerra para muchas personas fuera de la zona de conflicto ha sido el alza de los precios de la gasolina. Los viajeros también están viendo tarifas aéreas y cargos por vuelos más altos, a medida que las aerolíneas responden al aumento del costo del combustible de aviación. Los consumidores podrían encontrarse pagando más por alimentos, muebles o cualquiera de la miríada de bienes transportados por camiones que funcionan con diésel.

Pero el petróleo crudo no sólo se refina como combustible. Se transforma en químicos, ceras, aceites y otras mezclas que aparecen en una enorme variedad de artículos cotidianos, incluidos la mayoría de los fabricados con plástico y caucho. Los derivados del petróleo también se usan en muchos embalajes. Las interrupciones del suministro mundial de petróleo ya están en su octava semana, y los mayores costos de producción también podrían encarecer los objetos para los compradores, según grupos comerciales y algunas empresas.

Venegas, un veterano de 30 años en la industria del juguete, señaló que por ahora absorbería los mayores costos de materiales, pero espera aumentar los precios para los clientes a inicios de 2027 si la guerra se prolonga de tres a seis meses adicionales.

Del petróleo crudo a las camisetas y las alfombras

Aunque el 85 % del consumo mundial de petróleo es en forma de combustible, el resto se destina a una amplia gama de productos de consumo, según Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia.

El petróleo crudo es, en su mayoría, una mezcla compleja de hidrocarburos, que son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Las refinerías y las plantas químicas los separan y los descomponen para convertirlos en bloques químicos más pequeños conocidos como petroquímicos.

Seis petroquímicos —etileno, propileno, butileno, benceno, tolueno y xilenos— son las principales bases de los plásticos y materiales sintéticos como el nailon y los poliésteres, que los fabricantes a su vez usan para diseñar y entregar productos. Más ejemplos del Departamento de Energía: piezas de automóviles, bolígrafos, cortinas, dados, gafas, fertilizante, pelotas de golf, audífonos, repelente de insectos, kayaks, equipaje, trapeadores y esmalte de uñas.

Los materiales representan una gran parte de los costos de producción para muchos fabricantes, incluidos los que suministran alfombras, ropa y neumáticos, según Andrew Walberer, socio y líder global de la práctica de químicos de la consultora global de estrategia y gestión Kearney.

Tomemos como ejemplo una camisa de botones. Walberer estimó que los materiales representan entre el 27 % y el 30 % de lo que le cuesta a un fabricante producir una. Los costos laborales aportan entre el 10 % y el 30 %. Los gastos empresariales vinculados al marketing, la distribución y la administración componen el resto, indicó.

El efecto dominó

Los expertos dicen que, si el petróleo se mantiene por encima de 90 dólares por barril durante los próximos meses, las presiones de costos se acelerarán en toda la red de suministro.

Matt Priest, director ejecutivo de Footwear Distributors and Retailers of America, señaló que la mayoría de los miembros de la organización comercial mantienen un inventario de productos terminados para dos o tres meses, lo que proporciona un colchón temporal frente a los mayores costos de materiales.

Aproximadamente el 70 % de los materiales en los zapatos sintéticos se basa en petroquímicos, y el 30 % de los costos de esos materiales está directamente ligado a las oscilaciones del precio del petróleo, según un informe que la organización publicó el mes pasado sobre la “exposición a los precios del petróleo y el impacto en los costos del calzado” de la industria del calzado de Estados Unidos.

El análisis de la FDRA estimó que, entre materiales, energía de fábrica y transporte, que las empresas paguen más por derivados del petróleo podría traducirse en un aumento de entre el 1,5 % y el 3 % en el precio que los compradores pagan por un par de zapatos hacia finales del verano y el otoño.

Los fabricantes de calzado y ropa de Estados Unidos necesitan empezar a firmar contratos con proveedores —en su mayoría fuera de Estados Unidos— para pedidos de fibra corta de poliéster y de hilo de filamento de poliéster a fin de que sus diseños lleguen a los estantes de las tiendas y a internet para la temporada de compras navideñas, según Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association.

El precio de un kilogramo, o un poco más de dos libras, de los materiales usados en textiles de poliéster aumentó desde un promedio de 90 centavos antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán hasta 1,33 dólares por kilogramo, dijo Herman. Calculó que como resultado, fabricar cada prenda costará entre 10 y 15 centavos más.

Otro costo para los importadores

Algunas empresas están buscando maneras de compensar el aumento de costos.

Lisa Lane es la fundadora de Rinseroo, que vende accesorios portátiles para cabezales de ducha, bañeras y lavabos para limpieza, aseo de mascotas y baño. Recientemente triplicó la cantidad de mangueras de colocación rápida que adquiere de China cada mes después de que su fabricante le dijo que el costo sería un 30 % más alto en otros 30 días. Tuvo unos días para decidir si hacía un pedido anticipado por tres meses.

Los componentes de los productos de Rinseroo incluyen derivados del petróleo como el cloruro de polivinilo, explicó Lane. Tras comprar 240.000 unidades en lugar de sus habituales 80.000, también está evaluando opciones para recortar costos.

Lane indicó que quiere evitar aumentar los precios para los minoristas que venden los accesorios, ya que Rinseroo lo hizo el año pasado para compensar los aranceles más altos de Estados Unidos sobre importaciones desde China. Por ejemplo, una manguera para lavar mascotas en una bañera subió a 33,95 dólares desde 29,95 dólares en sitios web minoristas, detalló.

“Queremos mantenernos en ese punto ideal en el que la gente quiera seguir comprándonos y sienta que está obteniendo un buen valor”, dijo Lane.

Otra empresa, que vende productos para tratar heridas, como vendas, apósitos, almohadillas y esponjas a residencias de ancianos y otras instalaciones médicas, planea subir sus precios un 15 % en cuestión de semanas. David Navazio, director ejecutivo de Gentell, señaló que los adhesivos de los productos dependen de varios petroquímicos.

Si se incluye la energía para la producción y los materiales, Navazio estimó que los costos de la empresa están aumentando un 20 %.

Gentell, con sede en Yardley, Pensilvania, pero con su principal planta de fabricación en Toronto, también produce artículos de marca privada para otras compañías, incluida una firma de tecnología médica que abastece a tiendas minoristas como CVS.

Como las vendas y los apósitos son necesidades, Navazio dijo que no cree que su negocio sufra si aumenta los precios a los clientes. Menos seguro es si los precios bajarán una vez que termine la guerra y se estabilicen los envíos de petróleo.

“En el pasado, he visto bajar los costos de transporte, pero nunca he visto bajar los precios de la materia prima”, apuntó Navazio.