1 de cada 5 estadounidenses han planeado un viaje solo por la gastronomía

Una quinta parte de los estadounidenses han planeado un viaje exclusivamente por la gastronomía.

Según una nueva encuesta de 2.000 estadounidenses, el 21 % de los viajeros han realizado un viaje específicamente por la comida de su destino, siendo las generaciones más jóvenes más propensas a hacerlo.

El 44 % de la generación Z y el 31 % de los millennials han realizado un viaje gastronómico, en comparación con el 21 % de la generación X y solo uno de cada diez (11 %) baby boomers.

La encuesta realizada por Visit Anaheim y Talker Research reveló que, independientemente de la edad, el encuestado promedio recorrió 779 kilómetros (484 millas) y gastó $910 en su viaje gastronómico más reciente.

Sin embargo, los encuestados estarían dispuestos a gastar $1,929 si eso significara poder probar algún plato que llevan tiempo deseando (por ejemplo, sushi en Tokio, curry en Bombay, etc.).

La encuesta también reveló que los participantes creen que una sola visita no basta para experimentar plenamente la gastronomía de una ciudad: se requiere un promedio de cinco visitas.

Esto podría deberse, en parte, a que muchas personas amplían sus horizontes culinarios al viajar: dos tercios (67 %) de los viajeros afirmaron ser más aventureros con la comida cuando están fuera de casa.

Las generaciones más jóvenes (76 % de la generación Z y 78 % de los millennials) son más propensas a ser aventureras con la comida que el 67 % de la generación X y el 59 % de los baby boomers.

Independientemente de si los participantes prueban cosas nuevas o se mantienen fieles a sus rutinas gastronómicas, tres cuartos de los encuestados investigaron lugares para comer antes de un viaje, dedicando, en promedio, dos horas y media a ello.

Quienes investigan leen un promedio de tres artículos, ven unos siete videos, contactan a tres amigos y visitan cuatro sitios web diferentes.

“Así como investigas y planificas las atracciones que quieres visitar durante tus vacaciones, planificar tus comidas también puede ser muy divertido”, dijo Scott Oklin, director de marketing de Visit Anaheim. “Desde platos emblemáticos hasta joyas ocultas, un poco de investigación previa y los consejos pueden convertir la gastronomía en uno de los momentos más memorables del viaje”.

Los encuestados prefieren encontrar lugares sencillos cuando viajan (41 %) en lugar de restaurantes populares (14 %), pero el 45 % admitió que les gusta una combinación de ambos.

Los datos también revelaron los destinos favoritos de los estadounidenses para disfrutar de su gastronomía. Encabezando la lista se encuentra Filadelfia, Pensilvania, por su Philly cheesesteak.

Le siguen de cerca la ciudad de Nueva York, por su pizza al estilo neoyorquino, y Misuri y Kansas por la barbacoa de Kansas City.

Completando los cinco primeros puestos están Chicago, Illinois, por su pizza estilo Chicago y el centro de Texas por su barbacoa texana.

Al preguntarles qué estado creen que tiene la mejor comida, los encuestados votaron por Nueva York en primer lugar (14 %), seguido por California (12 %) y Texas (10 %).

“Planificar un viaje teniendo en cuenta la gastronomía local es una de las mejores maneras de disfrutar un destino, y Anaheim y la cercana Garden Grove son ejemplos perfectos”, agregó Oklin. “Desde restaurantes de renombre hasta el pho en Little Saigon o los churros en Disneyland Resort, comer aquí conecta a los visitantes de forma más profunda con la comunidad local”.

“Nueva York, California y Texas poseen culturas gastronómicas ricas y diversas”, dijo Oklin. “En California, se puede encontrar de todo, desde pizza al estilo californiano hasta auténtica comida mexicana en Anaheim, cocina vietnamita en Garden Grove y vino en el Valle de Napa. Con tanta variedad en todo el estado, no sorprende que California se encuentre entre los estados con la mejor gastronomía”.

LOS MEJORES DESTINOS GASTRONÓMICOS QUE LOS ESTADOUNIDENSES DESEARÍAN EXPERIMENTAR:

● Filadelfia, Pensilvania; Philly cheesesteak — 27 %

● Nueva York, Nueva York; pizza estilo Nueva York — 27 %

● Missouri y Kansas; barbacoa de Kansas City — 26 %

● Chicago, Illinois; pizza estilo Chicago — 25 %

● Centro de Texas; barbacoa texana — 24 %

● Memphis, Tennessee; barbacoa de Memphis — 23 %

● Alaska; cangrejo real — 20 %

● Boston, Massachusetts; rollo de langosta (caliente con mantequilla) — 19 %

● Luisiana; gumbo — 17 %

● Sureste; galletas con salsa gravy — 17 %

● Maine; rollo de langosta (frío con mayonesa) — 16 %

● California; hamburguesa In-N-Out — 16 %

● Maryland; cangrejo de la bahía de Chesapeake — 16 %

● California; pizza estilo California — 16 %

● Nueva York, Nueva York; pastrami en pan de centeno — 15 %

● Chicago, Illinois; Sándwich de carne italiana: 15 %

● Oklahoma; bistec empanizado: 15 %

● Arizona y Nuevo México; tacos navajos y pan frito: 14 %

● Valle de Napa, California; vino: 14 %

● San Antonio, Texas; comida tex-mex: 14 %