Influencer afincada en Dubái desata ola de críticas tras comentarios “egoístas” sobre los ataques de Irán

Una influencer afincada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), se enfrenta a intensas críticas tras sugerir que las guerras “no deberían ocurrir [allí]”.

Los continuos ataques de represalia de Irán contra EE. UU. e Israel se han extendido al Golfo, con misiles y drones que han dañado la principal terminal del aeropuerto internacional de Dubái y lugares emblemáticos como el hotel Burj Al Arab y partes del archipiélago de la Palma Jumeirah.

La influencer Louise Starkey publicó un video en Instagram, ya borrado, de lo que parecían ser misiles iraníes recorriendo el cielo nocturno hacia un objetivo en los EAU.

El video mostraba a Starkey en una bata blanca llevándose las manos a la cara. “Tengo miedo. La verdad es que estoy muy asustada”, dijo a sus espectadores, y añadió: “No debería estar pasando aquí. ¿Por qué no pueden tranquilizarse todos?”.

La influencer continuó: “No quiero que nadie salga herido, ¿saben a lo que me refiero?”.

“Llevo todo el día oyendo fuertes explosiones de fondo. El sonido hace temblar las ventanas. No sé cómo explicarlo. Es el sonido más raro que he escuchado, y ahora estoy viendo [los misiles]”, expresó.

open image in gallery La influencer Louise Starkey publicó un video en Instagram, ya borrado, de lo que parecían ser misiles iraníes pasando por encima del balcón de su hotel ( @ellestarkos/instagram )

open image in gallery “No debería estar pasando aquí. ¿Por qué no pueden tranquilizarse todos?”, dijo Starkey ( @ellestarkosIinstagram )

“Esto no es divertido, chicos. Se supone que estamos en el lugar más seguro. Me encantan los EAU, me encanta estar aquí. Me siento tan segura todo el tiempo, y ahora puedo ver la guerra. Por favor, paren”, concluyó.

Según comentarios vistos por el periódico británico Daily Mail, la gente se apresuró a criticar a Starkey por decir que el ataque con misiles “no debía ocurrir [allí]”.

Dubái es el hogar de muchos influencers, atraídos por su lujoso estilo de vida, el clima cálido durante todo el año y su reputación como patio de recreo mundial para creadores de contenidos.

“'No debería ocurrir aquí' tiene que ser una de las afirmaciones más egoístas que he oído nunca. Como si estuviera bien que sucediera en cualquier otro lugar”, señaló una persona, mientras que otra coincidió: “Qué comentario tan privilegiado. Si pasa en Gaza, está bien. Pero si interfiere con tu estilo de vida de lujo, 'no debería pasar'”.

Otros comentaristas trataron de asegurar a Starkey que debía mantener la calma en lugar de publicar videos en las redes sociales.

“Pronto terminará. Estoy en [Dubái] y los he visto todo el día, pero tengo la firme convicción de que esta tierra es una tierra de paz y no sufrirá daños”, escribió una persona, según el noticiero en línea News.com.au. Agregó: “Es solo una perturbación temporal que terminará pronto. Mantente fuerte”.

“Aguanta, amiga. No es agradable para nadie. Pero preocúpate de lo que puedes controlar: tu mentalidad”, aconsejó una segunda persona.

Traducción de Sara Pignatiello