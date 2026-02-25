¿Quién es Deepak Chopra? El gurú de bienestar emite un comunicado sobre los archivos de Epstein

El Departamento de Justicia (DOJ) compartió el mes pasado la última parte de los archivos de Epstein, seis semanas después de la fecha límite legal establecida por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

Los archivos, en poder del FBI, están relacionados con el pedófilo condenado Jeffrey Epstein y documentan sus interacciones a lo largo de los años con personas de alto perfil, entre las que se incluyen políticos, celebridades, líderes empresariales y figuras de otras industrias. Es importante destacar que el hecho de aparecer mencionado en los archivos no implica, en sí mismo, ninguna conducta indebida.

Uno de los implicados es el gurú del bienestar Deepak Chopra, quien compartió una declaración tras aparecer mencionado miles de veces en los archivos de Epstein.

En un tuit, escribió: “Me entristece profundamente el sufrimiento de las víctimas en este caso y condeno de forma inequívoca el abuso y la explotación en todas sus formas”.

Chopra afirmó que nunca se vio involucrado ni participó en “ninguna conducta delictiva o explotadora”.

“Han salido a la luz algunos intercambios de correos electrónicos antiguos que reflejan un tono poco acertado”, continuó Chopra. “Lo lamento y entiendo cómo se interpretan hoy en día, teniendo en cuenta lo que se sabía públicamente en ese momento. Mi objetivo sigue siendo apoyar la rendición de cuentas, la prevención y los esfuerzos que protegen y apoyan a los supervivientes”.

¿Quién es Deepak Chopra?

Deepak Chopra, de 79 años, es un gurú indio-estadounidense del bienestar new age y autor de más de 95 libros superventas del New York Times. Entre sus títulos más populares se encuentran Reinventar el cuerpo, resucitar el alma: cómo crear un nuevo tú (2009), Las siete leyes espirituales del éxito (1994) y Tú eres el universo (2017).

Es miembro honorario de Medicina del Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Glasgow.

Según su sitio web, Chopra afirma que su misión es “crear un mundo más equilibrado, pacífico, alegre y saludable. A través de sus enseñanzas, guía a las personas para que acepten su fuerza, sabiduría y potencial inherentes para la transformación personal y social”.

open image in gallery El gurú es autor de más de 95 libros ( Getty Images )

¿Sale mencionado Deepak Chopra en los archivos de Epstein?

Deepak Chopra aparece mencionado cientos de veces en los archivos, con interacciones entre ambos o sus empleados que abarcan desde 2016 hasta 2019. En una declaración emitida el 4 de febrero, Chopra negó haber cometido ninguna irregularidad. No obstante, los registros ofrecen un panorama de su amistad.

open image in gallery ( DOJ )

Hay varias invitaciones, incluida una de Chopra a Epstein a Israel. Cuando Epstein rechazó la invitación, los documentos indican que Chopra respondió: “A tus chicas les encantaría, al igual que a ti. Cuídate. Con cariño”.

En un intercambio de correos electrónicos de marzo de 2017, según los informes de los documentos, Chopra escribió a Epstein: “El universo es una idea humana [...] Las chicas guapas son conscientes cuando hacen ruidos”. Chopra añade: “Dios es una idea. Las chicas guapas son reales”.

Epstein respondió: “¿Entonces, cuando la chica dice ‘oh, Dios mío’?”, Chopra respondió: “Sí, eso es trascendencia divina”.

Cuando Epstein le pidió a Chopra que le “encontrara una rubia israelí guapa [...] materia antes que mente”, los documentos sugieren que Chopra respondió: “Advertencia: son militantes, agresivas y muy sexys”.

El representante de Deepak Chopra fue contactado en busca de comentarios.