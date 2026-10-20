Netflix, que alguna vez dominó el mercado de los servicios de streaming, atraviesa un momento complicado.

Según analistas financieros y directivos de la compañía, el informe de resultados que se publicará el martes podría ser decepcionante debido al lento crecimiento de suscriptores y a la falta de nuevas series y películas capaces de atraer al público.

Aunque Netflix sigue siendo la plataforma de streaming más grande del mundo, con 325 millones de suscriptores a finales de 2025, se desconoce cuántos usuarios tiene en la actualidad y cómo evolucionó su crecimiento tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Esto se debe a que la empresa dejó de publicar esas cifras el año pasado, salvo cuando alcanza hitos importantes. En una carta a sus accionistas, explicó que otros indicadores, como los ingresos, reflejan mejor su desempeño.

La incertidumbre también se reflejó en el mercado bursátil: las acciones de Netflix acumularon una caída del 23 % desde principios de 2026.

A esto se suma la preocupación por su catálogo. Según un informe publicado el lunes por The Wall Street Journal, el codirector ejecutivo Ted Sarandos expresó su descontento porque las nuevas producciones de la plataforma no lograron alcanzar el impacto de éxitos anteriores como Stranger Things, Merlina y El juego del calamar.

open image in gallery Netflix sigue siendo la plataforma de streaming más grande del mundo, con 325 millones de suscriptores a finales de 2025. Sin embargo, se desconoce cuántos usuarios tiene actualmente, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, y cómo ha evolucionado su crecimiento, ya que el año pasado dejó de publicar estas cifras, salvo cuando alcanza determinados hitos. En una carta a sus accionistas, la compañía explicó que otros indicadores, como los ingresos, reflejan mejor su crecimiento ( Reuters )

En las últimas dos semanas, Netflix despidió a su director de contenido, al presidente de su división cinematográfica y a otros 1.000 empleados de las áreas de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos.

“Netflix pasó de ser una empresa innovadora que desafió a sus competidores y conquistó una parte importante del mercado a encontrarse en una posición en la que, al parecer, debe esforzarse mucho más para seguir siendo relevante”, declaró Sean Diffley, analista de Morgan Stanley, a The Hollywood Reporter el lunes.

Sin embargo, las señales de alerta comenzaron a aparecer meses atrás. Durante la presentación de resultados del segundo trimestre, celebrada en julio, el director financiero de Netflix, Spencer Neumann, reconoció que el crecimiento de nuevos suscriptores se desaceleró entre abril y junio, en comparación con el mismo período de 2025.

Pese a esta desaceleración, Neumann aseguró que la compañía seguía por buen camino. “Avanzamos a buen ritmo hacia nuestros objetivos y estamos cumpliendo con nuestro plan financiero para 2026”, afirmó.

open image in gallery Entre la primera y la segunda temporada de ‘Merlina’, la serie derivada de ‘La familia Addams’ protagonizada por Jenna Ortega, pasaron dos años y nueve meses. Según Luminate, esa larga espera provocó una caída del 59 % en su audiencia ( Netflix )

Según un informe publicado en agosto por Luminate, una empresa especializada en el análisis de datos de entretenimiento, Netflix no solo enfrenta dificultades para atraer al público con nuevas producciones, sino que también se ve afectada por las largas esperas entre temporadas de sus series más populares.

Por ejemplo, entre la primera y la segunda temporada de Merlina, la serie derivada de La familia Addams protagonizada por Jenna Ortega, pasaron dos años y nueve meses. Según Luminate, esa demora provocó una caída del 59 % en su audiencia.

Algo similar ocurrió con Stranger Things, uno de los mayores éxitos de Netflix, que registró una pérdida del 23 % de espectadores tras los tres años y medio que transcurrieron antes del estreno de su última temporada.

“El estancamiento de las horas de visualización y la falta de un gran éxito en inglés fueron los principales factores detrás de esta debilidad”, señaló Sean Diffley, analista de Morgan Stanley.

Traducción de Leticia Zampedri