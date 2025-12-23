Nochebuena: ¿cuál es el significado y la historia de origen de la flor mexicana?
Además de ser resistente a muy bajas temperaturas, la flor es un símbolo muy importante de las festividades de diciembre alrededor del mundo por sus peculiares colores
Cuando inicia el mes de diciembre, varias ciudades del mundo (especialmente la Ciudad de México) comienzan a teñirse de rojo y verde. Se trata de los tonos insignia de la flor de Nochebuena, un símbolo importante de la Navidad.
Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima; aunque también es conocida como “flor de Pascua”, “Estrella Capital”, “flor de Navidad”, “Pastora”, entre muchos más.
Al convertirse en un emblema de la Navidad, fecha religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús, el color rojo de la Nochebuena es asociado a la fe, ya que adeptos la consideran “la sangre de Cristo”.
Algunos otros fieles la describen como “alegría”, “vivacidad” y “fuego”, algunos elementos que pueden asociarse con la cena de Navidad que, tradicionalmente, se realiza alrededor del globo.
Cabe mencionar que, algunas variantes de dicha flor, también pueden encontrarse de color rosa, amarillo y morado. Las más populares son rojas y blancas, las cuales son descritas como “paz” y “tranquilidad” para el hogar.
En el caso específico de México, el 8 de diciembre, se conmemora el Día Nacional de la Flor de Nochebuena. Esta fecha fue establecida con la finalidad de reconocer su importancia y trascendencia cultural en el país y su impacto a nivel mundial. La Nochebuena tiene más de 30 variantes y, la mayoría de ellas, son cosechadas en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México y Guerrero.
Aquí te compartimos algunos datos que, seguramente, no conocías de la flor de Nochebuena:
- En la cultura prehispánica, la planta era utilizada por el grupo de los nahuas; debido a su singular belleza, era empleada como flor de ornato y también con fines medicinales, según consta en la antiquísima obra Historia general de las cosas de la Nueva España de fray Bernardino de Sahagún. La conocían como cuetlaxochitl o ‘flor de cuero’.
- En la Colonia, durante el siglo XVII, la planta fue cultivada en México por frailes franciscanos en la región de Taxco de Alarcón, en Guerrero. La planta se utilizaba para adornar las calles con motivo del festejo del Santo Pesebre y la Pascua.
- En México, se conmemora el Día Nacional de la Flor de Nochebuena, el 8 de diciembre. Los agricultores y floristas se encargan de ofertar esta planta e, incluso, a exhibir algunas figuras conformadas con la flor de ornato.
- Anualmente, la flor de Nochebuena en México genera ingresos superiores a 668 millones de pesos, logrando una cosecha de más de 17 millones de plantas, según cifras del SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera) emitidas en el año 2021.
- Para mejorar su calidad, tamaño y generar diversos colores, los países de EEUU, Francia, Holanda, Alemania e Italia tienen el mayor número de patentes para cultivo comercial de la flor de Nochebuena.
