Cuando inicia el mes de diciembre, varias ciudades del mundo (especialmente la Ciudad de México) comienzan a teñirse de rojo y verde. Se trata de los tonos insignia de la flor de Nochebuena, un símbolo importante de la Navidad.

Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima; aunque también es conocida como “flor de Pascua”, “Estrella Capital”, “flor de Navidad”, “Pastora”, entre muchos más.

Al convertirse en un emblema de la Navidad, fecha religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús, el color rojo de la Nochebuena es asociado a la fe, ya que adeptos la consideran “la sangre de Cristo”.

Algunos otros fieles la describen como “alegría”, “vivacidad” y “fuego”, algunos elementos que pueden asociarse con la cena de Navidad que, tradicionalmente, se realiza alrededor del globo.

Cabe mencionar que, algunas variantes de dicha flor, también pueden encontrarse de color rosa, amarillo y morado. Las más populares son rojas y blancas, las cuales son descritas como “paz” y “tranquilidad” para el hogar.

En el caso específico de México, el 8 de diciembre, se conmemora el Día Nacional de la Flor de Nochebuena. Esta fecha fue establecida con la finalidad de reconocer su importancia y trascendencia cultural en el país y su impacto a nivel mundial. La Nochebuena tiene más de 30 variantes y, la mayoría de ellas, son cosechadas en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México y Guerrero.

Aquí te compartimos algunos datos que, seguramente, no conocías de la flor de Nochebuena: