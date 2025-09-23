Esposo de mujer que protagonizó momento viral de Coldplay estaba con una cita durante el concierto

El esposo de la ex ejecutiva de Recursos Humanos que se hizo viral tras ser vista abrazado a su jefe en una pantalla gigante en un concierto de Coldplay a principios de este año habría estado en el mismo espectáculo con su propia cita.

Kristin Cabot fue captada por las cámaras junto a Andy Byron, entonces director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial estadounidense Astronomer, antes de saltar de sus brazos y desaparecer de la imagen, lo que provocó rumores en Internet sobre un romance extramarital.

Una fuente dijo al periódico británico The Times que la jefa de Recursos Humanos en realidad estaba separada de su esposo, Andrew Cabot, y llevaba varias semanas viviendo separada de él.

“De hecho, él estaba en el mismo concierto de Coldplay que Kristin”, dijo la fuente al medio, contrariamente a los informes anteriores de que Cabot habría estado en Japón en el momento del incidente viral.

open image in gallery Kristin Cabot fue captada por las cámaras junto a Andy Byron, entonces director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial Astronomer, antes de saltar de sus brazos y desaparecer de la imagen, lo que provocó rumores en Internet sobre un romance extramarital ( @calebu2/TMX )

“Llevaban varias semanas separados. Fue amistoso. Kristin estaba en el palco con gente del trabajo, aunque no era un palco de la empresa, y Andrew también estaba allí con una cita, con una mujer que ahora es su novia”, agregó.

La fuente aclaró que Cabot no estaba “escondiéndose” y que no sabía por qué ella se había agachado al aparecer en la gran pantalla.

“Ella sabía que, como responsable de RR. HH., era inapropiado comportarse de esa manera con su jefe”, dijo la fuente a The Times. , y continuó: “No es que la descubrieran engañando, no fue ninguna aventura. Reconoce plenamente que [la situación] fue inapropiada, pero eso fue lo único inapropiado que hizo”.

Tras el incidente de julio, Byron dimitió de su cargo de director de Astronomer, y Cabot también abandonó la empresa poco después. La empresa respondió al incidente contratando a Gwyneth Paltrow, exesposa del líder de Coldplay, Chris Martin, para un anuncio satírico publicado en su cuenta de Instagram.

open image in gallery Las fuentes dijeron que el esposo de Kristin Cabot también había estado en el mismo concierto de Coldplay en Boston, EE. UU., donde el líder Chris Martin llamó la atención sobre la extraña reacción de la entonces ejecutiva de RR. HH. de Astronomer ( Getty )

A principios de este mes se supo que Cabot (52) había presentado una demanda de divorcio el 13 de agosto, pero un portavoz de Andrew Cabot dijo a la revista People que él y su esposa “se [habían separado] en privado y amistosamente varias semanas antes del concierto de Coldplay”.

“El proceso de divorcio ya se había puesto en marcha antes de esa noche”, prosiguió el portavoz.

“Ahora que la demanda de divorcio es pública, Andrew espera que esto proporcione un cierre respetuoso a las especulaciones y permita a su familia disfrutar de la privacidad que siempre han valorado”, expresó.

Según The Times, Kristin Cabot se había retirado de la escena pública tras el incidente y apenas había salido de su casa de New Hampshire con la esperanza de proteger a sus hijos de la atención pública. Al parecer, ha recibido cientos de amenazas de muerte desde que el incidente se hizo viral.

“El hecho es que algo así le puede pasar a cualquiera; simplemente tuvo muy mala suerte”, dijo la fuente, y agregó: “Ella no podía creer que esto pudiera convertirse en una historia tan global. El nivel de crueldad y acidez con que la trataron fue insondable”.

Traducción de Sara Pignatiello