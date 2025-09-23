TikTok: ¿por qué muchos usuarios cristianos predicen un próximo “rapto” del fin del mundo?

Como si 2025 no pudiera ser más agitado, se ha vuelto viral la predicción de un supuesto “rapto” que tendrá lugar el 23 de septiembre, pero ¿de dónde ha salido?

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la tendencia conocida como “RaptureTok”:

¿Qué es el rapto?

Para quienes no lo sepan, el rapto (también conocido como arrebatamiento) en el cristianismo, especialmente entre los cristianos evangélicos, es la creencia de que los cristianos, tanto los vivos como los muertos, se elevarán “en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire”.

¿De dónde viene esta fecha?

La predicción del 23 de septiembre proviene de Joshua Mhlakela, un pastor sudafricano que afirma haber tenido una visión en la que vio a Jesús regresar a la Tierra en el Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.

“El rapto está sobre nosotros, estés preparado o no”, dijo Mhlakela en una entrevista con el canal de YouTube CettwinzTV. Continuó: “Vi a Jesús sentado en su trono y pude oírle decir muy alto y claro: ‘Vengo pronto’”.

Añadió que creía que Jesús tendría su gran regreso entre “el 23 y 24 de septiembre de 2025”.

Videos de “RaptureTok”

Las conversaciones sobre el rapto se han extendido por las redes sociales, en particular por TikTok (de ahí que se haya acuñado el término “RaptureTok”), donde los creyentes comparten sus pensamientos y consejos antes de esta fecha.

“Confirmación del rapto en la Fiesta de las Trompetas (Rosh Hashaná): ¡mi hijo de tres años empezó a hablar en hebreo, y eso confirma lo que el Señor le dijo a mi hija días antes!”, publicó una tercera tiktoker.

Y, por supuesto, en las redes sociales no puede faltar el humor: algunos usuarios también están publicando parodias sobre todo el discurso del rapto.

La comediante y creadora Grace Helbig bromeó: “Punto de vista: eres agnóstica y estás llena de pecado, pero eres raptada junto con los cristianos en el RaptureTok porque te llamas Grace y hubo un error administrativo”.

Mientras tanto, el usuario @r3alism_0fficial publicó un video de lo que hará el día del rapto, en el que se le ve cargando a su perro e indicándole a Dios con las manos que está listo para ascender.

“Este es un mensaje para los extraterrestres: el día 23 un grupo de cristianos cree que se va a producir el rapto, y ustedes tienen la oportunidad única de tomarles el pelo”, dijo la creadora Tara Rule.

Se vuelven virales las predicciones anteriores sobre el rapto

No es la primera vez que se hace una predicción sobre cuándo se producirá el rapto.

El difunto predicador cristiano y locutor de radio estadounidense Harold Camping predijo que el Rapto se produciría el 21 de mayo de 2011, por lo que estas predicciones descabelladas no son nada nuevo.

Traducción de Sara Pignatiello