Madre se vuelve viral por pedir ayuda a ChatGPT para criar a su hija: “Siento que estoy haciendo trampa”

Hoy en día, criar a un niño es tarea de todos —incluyendo a ChatGPT.

Una madre suiza se ha hecho viral en TikTok por pedir ayuda a ChatGPT para criar a su hija de 3 años.

Lilian Schmidt (33) vive actualmente en Zúrich, Suiza, y dice que utiliza la inteligencia artificial para todo, desde la planificación creativa de comidas y la redacción de listas de la compra hasta la gestión de los berrinches de los niños pequeños, pasando por sus propias emociones.

“Siento que estoy haciendo trampa en el trabajo de ser mamá”, escribió en la leyenda de un video de TikTok, y afirmó que ChatGPT había hecho todo el trabajo pesado ese día para que ella pudiera disfrutar de un café helado y un viaje al lago con su hija.

Schmidt también apareció en el programa de entrevistas Good Morning America el lunes, y dijo que le había costado mucho entrenar a su hija para dormir, y que al principio había pedido consejo a amigos y a su pediatra.

Sin embargo, tras probar ChatGPT por recomendación de una amiga, le resultó útil y notó una mejoría.

“Me da el espacio mental para centrarme en lo que debo porque, al fin y al cabo, cuando envejezca y mis hijos sean adultos, me recordarán por haber estado con ellos en el momento, disfrutando de ellos, compartiendo momentos especiales con ellos”, dijo Schmidt al medio.

open image in gallery Lilian Schmidt, de 33 años, dice que ChatGPT es como el tercer “copadre” en la crianza de su hija de 3 años ( TikTok/@heylilianschmidt )

Este giro hacia la inteligencia artificial se produce cuando el 60 % de los adultos estadounidenses afirman sentirse agotados por su trabajo actual. Schmidt, estratega de marcas corporativas, dice que tiene una pareja que “pone de su parte”, criando a la hija de ambos y a su hijo de 14 años, pero que la IA le ayuda especialmente en sus tareas individuales.

“Nuestros cerebros funcionan de forma diferente. Él es un hacedor y se encarga de la planificación”, declaró Schmidt a la agencia de noticias SWNS, y continuó: “Yo pienso. La carga mental recae sobre mí”.

Schmidt recomienda pedir a la IA que asuma el papel de un experto, como un nutricionista, para crear planes de comidas adaptados a los niños, pero advierte a los usuarios que eviten compartir información privada sobre su familia.

La experta en crianza Ericka Sóuter subrayó que la IA proporciona un buen “arranque para las lluvias de ideas”.

Sóuter, autora del libro How to Have a Kid and a Life: A Survival Guide, dijo al copresentador de Good Morning America George Stephanopoulos que ChatGPT puede ser una ayuda útil para los padres al generar ideas para el almuerzo y la cena basadas en los ingredientes que ya tienen en la despensa, lo que elimina la carga mental de planificar las comidas.

open image in gallery Schmidt hace ‘prompts’ de ChatGPT para mamás y tiene más de 21.500 seguidores en TikTok ( TikTok/@heylilianschmidt )

La IA también puede ayudar a diseñar invitaciones de cumpleaños, crear cuentos personalizados para dormir que incluyan el juguete favorito o el nombre del niño, e incluso proporcionar guiones para conversaciones adecuadas a cada edad, como para el momento de explicar la muerte de una mascota, según Sóuter. También podría ser un gran recurso para ideas de proyectos escolares, dando a padres e hijos un impulso creativo a la hora de abordar ferias de ciencias o tareas de estudios sociales.

Sin embargo, Sóuter advirtió a los padres de que la IA no debe sustituir a su intuición y que siempre deben comprobar la información facilitada.

“Hay que evitar depender demasiado de ella”, dijo a Stephanopoulos, y añadió: “Vemos que mucha gente lo utiliza y luego pierde la confianza en sus propias decisiones, y no queremos que eso ocurra”.

“Por último, hay que tener cuidado con la privacidad. No deberías poner demasiados datos sobre tu familia o tus hijos porque no sabemos dónde acabará esa información. Todavía es una tecnología nueva con límites incipientes”, explicó.

Traducción de Sara Pignatiello