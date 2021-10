A estas alturas, los expertos ambientales de todo el mundo están de acuerdo en que la industria cárnica está contribuyendo a la crisis climática. La carne industrial es una de las principales causas de deforestación a nivel mundial, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación descubrió que en los últimos 25 años, se han talado bosques de un área del tamaño de la India para la cría de ganado. En el Reino Unido, el análisis de Green Peace muestra que si queremos evitar un colapso climático para 2030, debemos reducir la cantidad de carne que consumimos en al menos un 70%.

Está aumentando la conciencia de los problemas asociados con el consumo de carne a gran escala. Los hallazgos de una encuesta realizada por The Vegan Society, publicada en mayo, encontraron que una de cada cinco personas ha reducido la cantidad de carne que consumen en los últimos 12 meses. De aquellos que han reducido su consumo de carne, el 35 por ciento dijo que estaba motivado por preocupaciones de salud, mientras que el 30 por ciento dijo que el medio ambiente era su principal motivación. Además, una de cada cuatro personas dijo que había reducido su consumo de carne debido a problemas de derechos de los animales.

Sin duda, una de las razones por las que se ha vuelto mucho más fácil eliminar la carne de nuestra dieta es el auge de los sustitutos de la carne, que son cada vez más fáciles de encontrar tanto en los supermercados como en los restaurantes. No olvidemos el frenesí en todo el país cuando Greggs anunció el lanzamiento de su rollo de salchicha vegana, o el lanzamiento de Beyond Meat, altamente favorecido de EE.UU., a los supermercados del Reino Unido a principios de este año.

Mientras que algunos fabricantes de sustitutos de la carne como Linda McCartney y The Unbelievable Alt comercializan sus productos defendiendo su impacto positivo en el medio ambiente, otros minoristas importantes como Quorn y Beyond Meat también utilizan declaraciones de propiedades saludables en su marketing. Quorn dice que sus productos están llenos de "proteína deliciosa y nutritiva" y que la salud es "el corazón" de lo que hace. Beyond Meat afirma que sus hamburguesas proporcionan una "excelente fuente de proteínas y un 35 por ciento menos de grasa total y saturada" que una hamburguesa normal.

Aunque el beneficio ambiental de cambiar su asado dominical por un filete de pollo al estilo Quorn es una obviedad, quedan dudas sobre si los sustitutos de la carne que amamos son en realidad más saludables que comer carne de verdad.

La mayoría de los expertos están de acuerdo en que los sustitutos de la carne pueden ser una alternativa nutritiva, pero depende de su composición. La Dra. Stacey Lockyer, científica senior en nutrición de la Fundación Británica de Nutrición, dice que, si bien los que enumeran verduras, legumbres, micoproteínas y soja tienden a ser más bajos en grasas saturadas y calorías, y más altos en fibra que la carne, “a menudo se agregan grasas y sal para producir un sabor, textura o apariencia similar a la carne”. Esto significa que algunos pueden terminar con un mayor contenido de grasas saturadas o sal que la carne real.

En su sitio web, Quorn dice que su micoproteína, el ingrediente principal en la mayoría de sus productos, está hecha de un hongo natural a través de un proceso de fermentación, similar a la forma en que se elaboran la cerveza y el yogur. Luego, "mezclamos nutrientes derivados del trigo y el maíz con aire y minerales esenciales... luego, agregamos una pequeña cantidad de clara de huevo (o extracto de papa en nuestros productos veganos) y le damos forma".

En el caso de sus filetes sin carne, la micoproteína constituye el 86 por ciento de los ingredientes. Otros incluyen clara de huevo, extracto de levadura, sal, un agente reafirmante, cebolla en polvo, salvia y azúcar. En total, un filete de 69 g contiene solo 60 calorías, 1 g de grasa, 6 g de carbohidratos, 5 g de fibra dietética, 9 g de proteína y 190 mg de sal.

Aunque una pechuga de pollo orgánica Clase A del mismo peso contiene una fracción más de calorías (alrededor de 67), también tiene 7 g más de proteína (16 g) y menos de la mitad de la cantidad de sal (80 mg). Y aunque la cantidad de carbohidratos y fibra dietética en los filetes sin carne de Quron es pequeña, es apenas insignificante en la pechuga de pollo (0,5 g de cada uno).

Como muchas de las marcas que ofrecen sustitutos de la carne vegetariana, el minorista con sede en Londres, The Vegetarian Butcher, utiliza una proteína hecha de soja como ingrediente principal. La proteína de soja constituye el 88 por ciento de sus piezas estilo pollo "What The Cluck", con especias, aceite de girasol y aromas que componen el resto.

La compañía le dijo a The Independent que también agrega colorantes y almidón para ayudar al producto a mantener su forma, así como vitaminas y minerales como B12 y hierro. En comparación, 69 g de trozos de pollo "What The Cluck" tienen 97 calorías, al menos 30 calorías más que los filetes Quorn y la pechuga de pollo. Si bien los trozos de pollo del Carnicero Vegetariano contienen solo un poco menos de sal que el pollo (76 mg), tienen 14.6g de proteína, más que los filetes Quorn y el pollo.

Un problema inherente a las alternativas a la carne, explica la nutricionista Eva Humphries, es que “cuando pasas de un trozo de carne a algo que es una alternativa a la carne, estás pasando de algo que es un alimento integral a un alimento ultraprocesado”. Si bien enfatiza que no todos los alimentos procesados son malos, incluso una lata de garbanzos se clasifica técnicamente como procesada, ya que los garbanzos se cocinaron anteriormente, los alimentos ultra procesados, como las alternativas a la carne, pueden carecer de nutrientes.

"La soja es un buen ejemplo", explica. “Tomamos la soja, y como solo necesitamos la proteína de ella, pasa por un proceso químico muy largo para que al final tengamos una proteína de soja aislada. Para entonces, hemos eliminado todas las demás bondades que pueda tener la soja. Luego, para convertir esa proteína en una alternativa a la carne, tenemos que agregar otros ingredientes y procesarla aún más. El producto final está muy lejos de lo que era ese alimento en primer lugar".

Por supuesto, la forma en que se procesa un producto variará de una alternativa de carne a la siguiente, al igual que la cantidad de aditivos y conservantes utilizados para hacer que el producto sepa a carne real y le dé una vida útil. Si bien Quorn es por definición un alimento procesado, la empresa niega que sea "ultraprocesado". "No reconocemos la etiqueta de 'ultraprocesado: nuestra proteína se cultiva a partir de un hongo nutritivo natural, utilizando el método antiguo de fermentación, y luego se cocina al vapor, se enfría y se congela para crear productos Quorn", dijo un portavoz le dice a The Independent.

The Vegetarian Butcher dijo a The Independent que su misión es "hacer que el cambio a alimentos de origen vegetal sea lo más fácil y sabroso posible". Dijo que está “innovando continuamente” el sabor, la textura y el valor nutricional de sus productos.

Otro popular sustituto de la carne es la carne picada a base de plantas de Beyond Meat, cuyo ingrediente principal es el agua, seguida de la proteína de guisantes. Al igual que The Vegetarian Butcher, Beyond Meat también agrega almidón y saborizantes, y remolacha para darle color. En 69 g de carne picada orgánica con 15% de grasa de Tesco, hay aproximadamente 180 calorías y 13 g de proteína. Prácticamente no hay sal, ni carbohidratos y 10 g de grasa. En 69 g de carne picada Beyond Meat, hay un poco menos de calorías (164) y un poco más de grasa (11 g). También hay menos proteínas (10 g), pero más carbohidratos (3 g).

A pesar de la gran cantidad de personas que cambian a una dieta basada en plantas por razones de salud, Humphries advierte que las alternativas también carecen de nutrientes más fácilmente disponibles en la carne. “Desde una perspectiva nutricional, hay mucho más que debemos hacer para crear alternativas a la carne a la par con la carne real. Pero definitivamente me refiero a fuentes de carne de alta calidad y no diría que es necesario comer carne todos los días”, dice.

“Algunas carnes son una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales en su dieta, como hierro, zinc y vitamina B12, pero debemos apuntar a diversificar y cambiar el equilibrio de nuestra ingesta de proteínas hacia más fuentes de proteínas derivadas de plantas, incluyendo comer más frijoles y otras legumbres (por ejemplo, lentejas), nueces y semillas”, agrega Lockyer.

Buscar alternativas a la carne que incluyan las legumbres como uno de sus ingredientes principales es una forma de asegurarse de obtener tantos nutrientes como lo haría con la carne real. “Como población, necesitamos, en promedio, consumir menos carne [pero] debemos asegurarnos de que no haya necesariamente un halo de salud con los productos alternativos a la carne ultraprocesados, ya que a menudo son más altos en sal, y nos aseguramos de obtener una variedad de fuentes de proteínas de origen vegetal para asegurarnos de obtener la gama completa de aminoácidos esenciales que necesitamos”, dice Jenny Rosborough, nutricionista registrada.

“Una vez que se combinan los granos y las legumbres, se obtiene un muy buen perfil de aminoácidos que igualará el perfil de proteínas de la carne”, agrega Cristiano Percoco, terapeuta nutricional clínico. Pero incluso entonces, está de acuerdo con Humphries en que “los alimentos integrales siempre serán su mejor opción”. "No comería demasiadas alternativas a la carne, deberían usarse con moderación, como una vez a la semana para un capricho", dice.

Si bien algunos expertos creen que la mayoría de las alternativas a la carne en el mercado están demasiado procesadas para ser consideradas más saludables que la carne real, la mayoría está de acuerdo en que son una buena manera de reducir nuestro consumo total de carne. Si lo que busca es una alternativa saludable a la carne, busque opciones que contengan una variedad de legumbres llenas de proteínas y que tengan la menor cantidad de sal posible.