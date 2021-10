El veganismo es un tema un poco delicado. Es un punto de discordia para un núcleo vocal de consumidores de carne enojados (aunque nadie tiene interés en alimentarlos a la fuerza con lentejas) y para algunos veganos también, pero al menos tienen todo el asunto de la crisis ecológica de su lado.

Lamentablemente, el veganismo se ha convertido en otro tema de “guerra cultural”, cuando elegir productos veganos y comidas a base de plantas debe considerarse de sentido común si estás interesado en que haya un planeta habitable para que tus hijos y nietos vivan.

La carne representa casi el 60% de todos los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta en la producción de alimentos, el doble de la contaminación generada por el cultivo y procesamiento de alimentos de origen vegetal. La industria cárnica es uno de los principales actores responsables de la tala y quema de la selva amazónica, además de otras zonas de Brasil, Argentina y Paraguay, provocando devastadores incendios forestales. La producción de carne amenaza la biodiversidad y está vinculada a la apropiación de tierras y los abusos de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil y en otros lugares.

Las granjas industriales intensivas, que suministran la mayor parte de la carne en el Reino Unido, no son lugares donde los animales viven (o mueren) con algo que ni siquiera se acerque a la dignidad. Y las investigaciones muestran que evitar la carne y los lácteos es la acción más importante que puede tomar para reducir su impacto en el planeta. Es una obviedad, ¿verdad?

Todos podemos contribuir alterando nuestros hábitos alimenticios, incluso si no nos comprometemos con una dieta totalmente basada en plantas. No soy vegano, pero me preocupa la crisis climática y quiero aportar mi granito de arena para reducir la presión sobre nuestro hermoso planeta. Algunos podrían argumentar que realmente no me importa, o que no me importa lo suficiente, pero la realidad es que es mejor hacer algo (incluso si no se hace a la perfección) que no hacer nada.

Me resulta extremadamente difícil cumplir con reglas dietéticas rígidas porque he luchado contra los trastornos alimentarios durante más de una década. Decirme a mí mismo "no volverás a comer x nunca más" me devuelve a patrones restrictivos. Quizás esté listo para abrazar el veganismo total en el futuro; Nunca lo descartaría.

El enfoque que funciona para mí, y que podría funcionar para usted también, es flexible. Preparo platos veganos para tantas comidas como sea posible y vegetarianos el resto del tiempo, y trato de elegir opciones a base de plantas cuando salgo a comer. Pero si estoy mal y solo puedo pensar en un plato de sopa de pollo, lo tomaré.

Eso es lo que hago, y está lejos de ser perfecto, pero es viable para mí, mi salud mental y mi estilo de vida. Para usted, comprometerse con el planeta podría significar cambiar una o dos comidas a la semana de carne a una alternativa a base de plantas. O elegir opciones de almuerzo en el trabajo que no contengan productos de origen animal. O volverte completamente vegano, que es la opción más ecológica.

Cada vez que realizas un cambio en tu dieta consciente del clima, estás haciendo algo positivo en lugar de caer en la trampa de pensar que si no es un veganismo total, entonces al diablo, es mejor que comas carne en cada comida.

Según YouGov, el 14 por ciento de las personas en el Reino Unido se consideran "flexitarianos" y consumen una dieta principalmente basada en plantas, más del doble del número de pescatarianos, vegetarianos y veganos combinados.

Si ser flexible te permite hacer un compromiso dietético a largo plazo con el planeta, seguramente es mejor que un rápido estallido de ferviente veganismo, y luego desmoralizarte por completo y volver a caer en los brazos de un sándwich de tocino todas las mañanas.

Una investigación del científico de la Universidad de Oxford Joseph Poore encontró que si cada familia en el Reino Unido cambiara una comida de carne roja por algo a base de plantas solo una vez a la semana, el impacto ambiental sería equivalente a sacar 16 millones de automóviles de la carretera. Hacer elecciones de dieta conscientes del clima es importante, incluso si no estás comiendo 100% vegano, el 100% del tiempo.

Así que arroja algunas pepitas de Quorn al horno. Exprime una gran cantidad de salsa de tomate para mojar. Permítase sentirse bien al elegir a base de plantas para esta comida y, con suerte, también querrá hacerlo para la próxima.