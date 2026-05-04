Por qué el 22% de los estadounidenses no visita al optometrista

Más de uno de cada cinco estadounidenses no ha visitado al optometrista en al menos un año (22 %) y otro 15 % “no recuerda” la última vez que lo hizo.

Una encuesta de 2.000 adultos analizó cómo los encuestados perciben la importancia de la salud ocular y la atención preventiva, revelando que la generación Z es la más propensa a haber pospuesto la visita al optometrista (24 %).

Asimismo, el 20 % del total de los encuestados no se ha sometido a un examen ocular en el último año, aunque solo el 11 % afirma que ha pasado tanto tiempo que no lo recuerda.

Muchos tienen una visita pendiente, dado que el estadounidense promedio pasa casi 50 horas semanales frente a pantallas (siete horas al día).

Estas cifras se acumulan rápidamente, sumando más de 2.500 horas de tiempo de pantalla al año para la persona promedio.

De todas las generaciones, el 91 % se preocupa por la salud preventiva, pero solo el 55 % se compromete a realizarse exámenes anuales.

En cambio, los encuestados se muestran más inclinados a tomar vitaminas y suplementos (64 %), consumir alimentos saludables (61 %) y hacer ejercicio con regularidad (56 %).

Si bien la salud ocular constituye una cierta prioridad para los encuestados (20 %), estos admiten no dar a esta faceta de su salud tanta importancia como a la salud mental (61 %), la salud emocional (32 %) o la salud bucodental (21 %).

Realizada por Talker Research en nombre de la Asociación Americana de Optometría (AOA), la encuesta reveló que el 22 % de los estadounidenses desconocen que un examen ocular integral puede revelar problemas de salud más graves.

Los encuestados se someterían a un examen ocular si experimentaran cambios o problemas repentinos en la visión (55 %).

Otros darían mayor importancia a este aspecto a medida que envejecen (40 %) o si tuvieran un mejor acceso al especialista adecuado (31 %).

Aquellos que no han visitado al optometrista recientemente argumentaron que no creían necesitarlo (27 %) y que consideran tener una buena visión y no experimentar problemas (22 %).