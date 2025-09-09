Esposa de Bruce Willis publica sus memorias: todo lo que revelan sobre la lucha del actor con la demencia

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, se ha sincerado sobre el papel de cuidadora de su esposo en unas nuevas memorias.

La familia de Willis anunció en 2023 que al actor le habían diagnosticado demencia frontotemporal (DFT), solo un año después de notificar que se “alejaba” de la actuación porque tenía afasia.

Publicado el martes, el libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path detalla cómo ha sido la vida de Heming Willis desde el momento en el actor de Duro de matar recibió el diagnóstico, hasta su proceso de adaptación al papel de cuidadora sin dejar de ser madre de sus dos hijas, Mabel Ray (13) y Evelyn Penn (11).

A continuación, resumimos todo lo que hemos aprendido de la lucha de Willis contra la demencia gracias al nuevo libro autobiográfico de su esposa.

Heming Willis estaba comprometida cuando conoció a Willis

El libro comienza con Heming Willis explicando su relación con el intérprete retirado y cómo se enamoraron. Ella escribió que los dos se conocieron en 2005 a través de su entrenador personal, Gunnar Peterson. En ese momento, Heming salía del gimnasio cuando Peterson le hizo señas para presentarle a Willis.

open image in gallery Heming Willis conoció a su esposo en el gimnasio en 2005 ( Getty Images )

“¿Fue amor a primera vista? No, para nada. En ese momento, estaba comprometida. De hecho, no le di mucha importancia a la interacción”, se lee en las memorias. Sin embargo, Willis tenía una visión diferente de la situación, ya que se volvió hacia Peterson después de la presentación e inmediatamente dijo: “Algún día me casaré con esa chica”.

Heming Willis no era fan de las películas de Willis

Después de conocerlo, Heming Willis siguió viendo al actor de Pulp Fiction en el gimnasio y hablaba con su madre de lo “simpático” y “atractivo” que era. Su madre le recordó su compromiso, a lo que ella respondió: “Era solo una observación”.

“La verdad es que no era realmente fan de Bruce Willis”, escribió Heming Willis, y continuó: “Sí, crecí viendo Luz de luna, pero solo había visto una de sus películas, Armageddon, cuando se estrenó a finales de los 90. Aparte de eso, no le presté mucha atención”.

Antes de que Willis recibiera su diagnóstico formal, su esposa notó que algo había cambiado

open image in gallery “No puedo precisar exactamente cuándo empezó, fue progresivo; pero en algún momento, nuestra relación empezó a sentirse diferente”, dicen las memorias de Heming Willis ( Getty Images for Film at Lincoln )

Heming Willis explicó que, antes del diagnóstico de DFT de su marido, hubo un periodo de confusión en el que supo que algo “no iba bien”.

“No puedo precisar exactamente cuándo empezó, fue progresivo; pero en algún momento, nuestra relación empezó a sentirse diferente”, escribió en las memorias. Continuó: “Había conversaciones que yo recordaba de forma diferente a como lo hacía Bruce, y parecía que había muchos malentendidos entre los dos”.

Debatió abordar estas preocupaciones con el médico de su esposo, pero no tenía ni idea de cómo describir lo que estaba presenciando. “Aunque no estaba segura de lo que pasaba, una cosa estaba clara: no era el comportamiento típico de Bruce”, expresó Heming Willis.

A Heming Willis le dijeron que se pusiera de lado cuando hablara con el actor

open image in gallery Se aconsejó a Heming Willis que no vistiera de negro al cuidar de su esposo ( ABC/Getty )

Una vez que Willis fue diagnosticado de DFT, la modelo empezó a buscar un “especialista en cuidados para la demencia” para asegurarse de que sería capaz de atenderle correctamente, y así fue como conoció a la terapeuta Teepa Snow.

Snow le dio consejos sobre algunos detalles a los que debería prestar atención al cuidar de su marido.

“Teepa me dijo que no vistiera todo de negro y sugirió que sustituyéramos los felpudos de ese color. Para las personas con demencia, una zona negra puede parecer un agujero, de modo que alguien que lleve una camiseta negra parecería que tiene la cabeza flotando, y un felpudo negro puede parecer un agujero en el suelo”, relató.

“También me dijo que me pusiera de lado cuando hablara con Bruce, ya que es una postura de no confrontación, en lugar de mirarlo de frente, lo que a veces puede sentirse agresivo para una persona con demencia”, acotó.

Heming Willis decidió sacar a su marido de la casa familiar

open image in gallery Las dos hijas de la pareja fueron un factor importante en la decisión de Heming Willis de reubicar a su esposo ( Instagram / Getty Images )

Mientras cuidaba de Willis, las cosas empezaron poco a poco a volverse inmanejables, y las escaleras y otros elementos de su casa se convirtieron en un peligro para la seguridad. Le dijeron varias veces que empezara a plantearse contratar a un cuidador, pero ella se negó hasta que el neurólogo le explicó los problemas de seguridad que podrían surgir para ella, Willis y sus hijas.

Más allá de la contratación de un cuidador y la búsqueda de un centro de vida asistida para él, Heming Willis explicó que la enfermedad del actor estaba empezando a afectar a sus hijas.

“Con la DFT y otras formas de demencia, algunas personas se vuelven más sensibles al ruido, lo que puede causar distracción, confusión y agitación. Así que hice que todo el mundo anduviera de puntillas por la casa para mantenerla lo más tranquila y serena posible”, explicó en las memorias, y añadió: “Esto significaba que las citas para jugar quedaban prohibidas, y había que olvidarse de las fiestas de pijamas. Era como si pusiera un bozal a nuestras hijas; sentía que estaba empezando a aislarlas de su propia vida”.

Traducción de Sara Pignatiello