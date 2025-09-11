Los estadounidenses afirman no seguir reglas en sus vacaciones

Cuando los estadounidenses se van de vacaciones, las reglas de la vida cotidiana se dejan atrás, desde el presupuesto hasta los hábitos alimenticios y las responsabilidades diarias.

Una nueva encuesta realizada por CheapCaribbean Vacations y Talker Research de 2.000 adultos reveló que el 56 % afirma que los presupuestos simplemente no existen durante las vacaciones, el 47 % cree que las calorías no cuentan y el 32 % no siente ninguna presión para mantenerse al día con las noticias.

El 67 % de los encuestados admitieron que comen fuera frecuentemente durante las vacaciones. Más de la mitad también confesó picar más mientras viaja que en casa.

Si bien la mitad de los viajeros afirman intentar ahorrar dinero, el 54 % dijo que rara vez se ajusta a un presupuesto y el 46 % reconoció que depende del crédito más de lo habitual cuando está fuera.

Las responsabilidades cotidianas también suelen abandonarse. El 49 % de los vacacionistas evitan revisar su correo electrónico del trabajo, mientras que el 59 % se salta rutinas habituales como hacer ejercicio.

Incluso el uso de la tecnología cambia durante las vacaciones. Aunque el 86 % todavía usa dispositivos en cierta medida, solo el 26 % afirma estar constantemente conectado. De hecho, el 19 % evita las redes sociales por completo, mientras que un tercio no publica o no sigue ninguna regla específica sobre compartir.

En cuanto a la comunicación, el 63 % de las personas creen que responder mensajes o llamadas es opcional, a menos que sea una emergencia, y el 33 % admite ignorar mensajes durante su viaje.

Los encuestados también revelaron las partes favoritas de sus vacaciones. El 36 % dijo que le encanta olvidarse por completo de qué día de la semana es, mientras que una cuarta parte afirmó disfrutar de no hacer su cama.

Algunos comentaron que sus actividades favoritas son dormir hasta tarde (42 %), ir de compras espontáneamente (38 %) y usar ropa cómoda todo el día (30 %).

La encuesta también mostró que los encuestados no se sienten culpables por aprovechar al máximo el tiempo fuera de casa y de la rutina. El 72 % afirmó no sentirse culpable por excederse en vacaciones.