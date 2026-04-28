Cada 30 de abril, los mexicanos conmemoran el Día del Niño, una fecha que, más allá de festejarse con festivales, juegos y regalos, sirve para reconocer a niñas y niños y la importancia de garantizar cada uno de sus derechos.

A pesar de que México eligió este día para celebrar a todos sus niños, esta fecha no va de la mano con la marcada en el calendario de la Organización de las Naciones Unidades (ONU).

Tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones aprobó en 1924 la Declaración de Ginebra y ratificó los derechos de los niños, por lo que se designó al 20 de noviembre como el Día Universal de los Niños.

Sin embargo, México decidió conmemorar el Día del Niño en otra fecha. En 1924, con Álvaro Obregón, en la presidencia, el gobierno anunció que esta celebración se festejará el 30 de abril, debido a que el día propuesto (20 de noviembre) se empalmaba con el aniversario de la Revolución Mexicana.

Un año después, durante la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil se determinó celebrar el Día Internacional de los Niños el 1 de junio. En 1959, la ONU ratificó al 20 de noviembre como el Día Universal de los Niños.

Por este motivo, varios países del mundo celebran a los menores de edad el 1 de junio o el 20 de noviembre, aunque otras naciones lo hacen en días distintos a los históricamente designados.

De acuerdo a la Unicef, el Día del Niño tiene como finalidad recordar que “todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido”.

Asimismo, asegura que conmemorar a los infantes “sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor”.

De acuerdo con el artículo de la UNICEF ‘Proteger a la niñez en el Mundial 2026: el compromiso de Jalisco y UNICEF’, actualmente hay 3,7 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en México, y un 57,1 % se encuentra en ocupaciones no permitidas.