¿Por qué la música de ‘Euphoria 3’ ya no es de Labrinth? Fans se quejan de que la serie perdió su chispa
La tercera temporada de Euphoria enfrenta críticas por la salida de Labrinth, quien apunta a conflictos creativos y cuestiona la industria musical
Los fans de Euphoria no tardaron en notar la ausencia de Labrinth en la nueva temporada y dejaron claro cuánto lo extrañan.
El artista fue el principal responsable de la música de la serie, con temas como Formula y All For Us, que se volvieron virales y marcaron el estilo del show.
El mes pasado, Labrinth publicó un mensaje muy directo contra la industria musical en Instagram: “Ya terminé con esta industria. Que se joda Columbia. Y que se joda dos veces Euphoria. Me voy. Gracias y buenas noches.”
Después del estreno del tercer episodio, muchos fans se volcaron a X para expresar su decepción y destacar que la música de Labrinth era clave para la serie.
En su lugar, fue reemplazado por Hans Zimmer, responsable de la música de producciones como Top Gun: Maverick y No Time To Die.
“Se extraña muchísimo a Labrinth. Hans Zimmer es un compositor increíble, pero siento que esta música no logra el mismo ambiente ni la esencia de la serie”, escribió un usuario.
Otro comentó: “Labrinth marcaba todas las escenas de Euphoria. Ahora se siente que falta algo. Ojalá esté orgulloso de lo que logró”.
Un tercero fue más directo y aseguró que la serie ya no es lo mismo sin él.
“Su sonido fue lo que le dio identidad a la serie”, comentó un fan.
Otra usuaria señaló que al programa “le falta algo”, y cree que es la música de Labrinth. Sin su aporte, otro lo resumió así: “Es solo brillo y trauma”.
Labrinth regresó a Instagram el 11 de abril, poco antes del estreno de la nueva temporada de Euphoria, y explicó su postura: “En esta industria, la gente miente sin problema y aun así se considera honesta. Así que decidí borrar toda la música que tenía ahí”, escribió.
También aseguró que habló con HBO y que no hubo conflicto directo. “Cuando trabajo para alguien, su visión es lo más importante para mí, pero no voy a dejar que me traten mal”, añadió.
En una entrevista con GQ, el músico abordó los rumores que circularon sobre su salida: “Había versiones que me hacían ver como el ‘negro loco’ que se fue sin avisar… como si hubiera perdido la cabeza o fuera una estrategia publicitaria”, dijo.
“Necesitaba dejar claro que me iba por decisión propia. No fue porque me presionaran ni me echaran”, explicó, y reconoció que su rol ya no sería tan importante como antes.
Al recordar la primera temporada, destacó el trabajo de Sam Levinson: “No había expectativas. Todo se creó a partir de su energía y su visión. Siempre voy a reconocer eso”.
Sin embargo, señaló que con el tiempo dejó de sentirse respetado y que “se perdió el equilibrio creativo”.
“La industria juega con las jerarquías, con los egos, con la desesperación. Y pienso que, si estamos creando, nada de eso debería estar en la sala”, concluyó.
Se solicitó una respuesta a HBO.
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