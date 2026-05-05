Fans de la Met Gala elogian el look de “anciano” de Bad Bunny como “arte performativo”

Bad Bunny es conocido por entregarse por completo a la temática creativa de la Met Gala cada año, y en 2026 no fue la excepción: el rapero apostó por un look que lo hacía lucir como un hombre mayor en una de las noches más importantes de la moda.

El tema de esta edición fue “La moda es arte”, inspirado en la exposición “Arte del vestuario”, que explora distintas representaciones del cuerpo a través de ejes como “el cuerpo desnudo”, “el cuerpo clásico”, “el cuerpo embarazado” y “el cuerpo que envejece”.

Aunque las celebridades interpretaron el concepto de diversas formas, el atuendo de Bad Bunny destacó como uno de los más audaces de la noche del lunes 4 de mayo. El artista puertorriqueño, de 32 años, apareció en la alfombra roja con maquillaje que simulaba envejecimiento, cabello blanco y un traje negro con un gran lazo.

Además, llevó un bastón a juego, lo que reforzó la propuesta. El cantante de “Nuevayol”, cuyo nombre real es Benito Ocasio, logró uno de los looks más comentados del evento, en gran parte por su clara referencia al eje temático del envejecimiento del cuerpo.

open image in gallery Bad Bunny lució maquillaje de envejecimiento durante la Met Gala 2026, como parte de una propuesta estética que transformó por completo su apariencia ( AP )

“Bad Bunny hace una clara referencia a ‘EL CUERPO QUE ENVEJECE’, uno de los ejes de la exposición del Costume Institute de este año, que aborda los distintos tipos de cuerpo en el arte”, escribió un usuario en X. “Aunque muchos no lo entienden, porque el Met no siempre lo deja claro, jajaja”.

Otro comentó: “Bad Bunny llegó como una versión mayor de sí mismo. Apruebo su propuesta artística”.

En declaraciones a Vogue durante el evento, Ocasio bromeó al decir que le tomó “exactamente 53 años” prepararse para la Met Gala.

“Me tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero que se vea bien”, señaló. “Siempre intento hacer algo distinto y este evento es perfecto para explorar, reinventarme y expresarme de otra manera. Eso es lo que hago esta noche. Me alegra estar aquí con ustedes y con todos los presentes”.

open image in gallery Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl en febrero ( Getty )

La exposición del Costume Institute de 2026 describe el cuerpo envejecido como un reflejo del temor a enfrentar la propia mortalidad. Además, plantea que la industria de la moda, tradicionalmente centrada en la juventud, suele ignorar esta representación.

Las prótesis de Ocasio estuvieron a cargo del maquillador Mike Marino, conocido por su trabajo en películas como El rey de Zamunda, Batman y Un hombre diferente.

El rapero diseñó su traje en colaboración con Zara. Por su parte, el lazo en el cuello hace referencia al vestido “Bustle” de 1947, creado por el diseñador Charles James y parte de la colección permanente del museo.

Ocasio atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En abril, se ubicó entre los artistas más escuchados de todos los tiempos en Spotify, junto a Taylor Swift.

Meses antes, en febrero, marcó un hito al encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Poco después, también se convirtió en el primer artista en ganar el Grammy a Álbum del Año con un disco interpretado completamente en español.

En la Met Gala, estuvo acompañado por figuras como Nicole Kidman y Beyoncé, entre otras estrellas. Sin embargo, el evento generó controversia debido a que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, participaron como copresidentes honorarios y principales donantes.

Aunque Zendaya y otras celebridades no asistieron, la gala también fue escenario de protestas. Un grupo de activistas dejó cerca de 300 botellas con orina falsa en las inmediaciones del evento.

Traducción de Leticia Zampedri