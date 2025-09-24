Los usuarios de TikTok encontraron su última obsesión: una profecía del fin del mundo que se está compartiendo tanto para fines serios como para generar risa. En el centro de todo está el pastor sudafricano Joshua Mhlakela, que insiste en que el “rapto” se producirá en cualquier momento.

En junio, Mhlakela concedió una entrevista, ahora viral, a CettwinzTV, en la que afirmaba que el “rapto” tendría lugar hoy o mañana.

“Se avecina el ‘rapto’, estés preparado o no”, dijo. El pastor asevera que Jesús le dijo, “muy alto y claro”, que estaba por llegar. “Me dijo, ‘El 23 y 24 de septiembre de 2025 volveré a la Tierra’”, sostuvo.

Si bien el “rapto” no es una creencia que se encuentre explícitamente en la Biblia, algunos cristianos la consideran como un momento en el que los creyentes ascenderán al cielo para reunirse con Jesús al final de los días. La profecía se ha extendido ahora a las redes sociales, donde una avalancha de TikToks ha sido bautizada como “RaptureTok”; no está claro cuántos creadores están siendo sinceros con sus videos.

Por ejemplo, un hombre, que se hace llamar Tilahun en TikTok, compartió un video en agosto y dijo que estaba vendiendo su coche en preparación para el “rapto”.

Los cristianos evangélicos esperan que el “rapto” ocurra el 23 o el 24 de septiembre ( Getty/iStock )

“Ya no está el coche, igual que las Novias de Cristo se irán en septiembre”, escribió el usuario en el pie de foto del clip. Se describe a sí mismo como “profeta y evangelista de las naciones” en su biografía.

Otra mujer llamada Melissa dijo en un video de TikTok que está preparando su casa para las “personas que se queden” durante el esperado “rapto”. Esto significaba comprar Biblias en Dollar Tree, incluirles pequeñas notas y marcar algunas escrituras.

“Esperemos que estos libros acaben en manos de personas que los necesitan”, expresó.

Una mujer llamada Hannah, con sede en Luisiana, publicó un video de nueve minutos en TikTok esta semana, en el que explicaba que a principios de este año, ella esperaba que ocurriera un “rapto” en el otoño de 2025. Por eso, cuando se enteró de la visión de Mhlakela, se lo tomó “en serio”.

“Recé y le pedí a Dios que cuando ocurriera el ‘rapto’, hiciera planes para que pudiera estar en casa con mi familia cuando ocurra”, dijo y compartió que había pedido el día libre en el trabajo el 23 de septiembre, una petición que fue rechazada.

Sin embargo, cuatro horas después de haber rezado, Hannah fue supuestamente despedida de su trabajo. Y en última instancia, que era otra confirmación para ella de que el “rapto” iba a suceder.

“En lugar de estar enojada por no tener trabajo, lo único que sentí fue paz”, aseguró. “En lugar de estar trabajando la semana que viene, voy a estar en casa con mi familia toda la semana. Si seguimos aquí a finales de la semana que viene, empezaré a buscar trabajo otra vez”, manifestó.

RaptureTok se ha extendido incluso a X, donde los usuarios bromean sobre el fin del mundo y señalan que las profecías apocalípticas como esta no son nada nuevo.

“Estoy limpiando mi habitación por si acaso, porque qué vergüenza que estuviera desordenada durante el ‘rapto’”, bromeó una persona.

“Lo curioso es que, en realidad, la Biblia nunca menciona el ‘rapto’” —señaló otro— “Es ficción creada por fanáticos de 1800 que se comercializó hasta convertirse en doctrina”.

“Si tuviera cinco centavos por cada vez que algún grupo eclesiástico cree haber descifrado la fecha del ‘rapto’, podría comprar una docena de huevos”, tuiteó alguien más.