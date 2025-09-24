Trump dice a las embarazadas que "aguanten", otro ejemplo de hombres opinando sobre dolor femenino

Desde el púlpito de la presidencia, Donald Trump ofreció algunos consejos a las mujeres embarazadas: "aguanten" antes de tomar Tylenol.

Nueve veces en total, Trump dijo que las futuras madres deberían soportar su malestar en lugar de recurrir al acetaminofén —o paracetamol en países fuera de Estados Unidos— para curar sus fiebres o dolores de cabeza, a pesar de que el medicamento es uno de los pocos analgésicos que pueden tomar las mujeres embarazadas.

"Luchen con todas sus fuerzas para no tomarlo", instruyó Trump en una conferencia de prensa el lunes destinada a abordar el autismo. Añadió que si las mujeres embarazadas absolutamente tienen que tomar Tylenol, eso será algo que "resuelvan por sí mismas".

Lo que muchas mujeres y expertos escucharon fue un nuevo ejemplo de un hombre diciéndoles a las mujeres cuánto dolor físico deberían soportar, y un viejo esfuerzo por culpar a las madres por el autismo de sus bebés.

"Su uso de 'aguanten' realmente fue exasperante porque desestimó el dolor de las mujeres y el peligro real que existe con la fiebre y el aborto espontáneo durante el embarazo", dijo en un correo electrónico la defensora de los derechos de las mujeres e influencer en redes sociales Amanda Tietz, una madre de tres hijos de 46 años en Wisconsin. "Por no hablar del dolor que podemos experimentar en el embarazo, que puede ser debilitante".

Otros vieron a un hombre opinando —de nuevo, sin evidencia de que el consumo materno de Tylenol cause autismo o TDAH en los niños— sobre las madres, los niños con discapacidades y su salud en un momento en que los estudios muestran que el dolor sufrido por las mujeres es frecuentemente desestimado. La salud de las mujeres y su autonomía son temas especialmente delicados tras la decisión de la Corte Suprema en 2022 de eliminar las protecciones constitucionales para el aborto, un cambio profundamente personal para los estadounidenses casi medio siglo después del caso de Roe contra Wade. El debate ahora agita las legislaturas estatales en todo el país.

"Ayer, cinco hombres poderosos se reunieron en la Casa Blanca y avergonzaron: a las mujeres embarazadas, diciéndoles que 'aguanten' el dolor; a las madres de niños autistas, culpándolas por la condición de sus hijos; a las personas autistas, llamándolas rotas y necesitadas de reparación", publicó en redes sociales el exdirector de salud pública de Trump, Jerome Adams. "¿Podemos ser todos más amables y menos estigmatizantes?".

Tres mujeres también hablaron en la conferencia de prensa del lunes y dieron las gracias a Trump: Dorothy Fink, la secretaria asistente interina del Departamento de Salud y Servicios Humanos; y Jackie O’Brien y Amanda Rumer, dos madres que dijeron tener hijos autistas.

La doctora Nicole B. Saphier del Memorial Sloan Kettering Cancer Center dijo que en general se aconseja a las mujeres embarazadas tomar acetaminofén solo bajo supervisión médica, cuando sea necesario y en la dosis efectiva más baja. Pero igualmente importante —y ausente del mensaje de Trump— es que la fiebre no tratada o el dolor severo también pueden representar riesgos serios para las madres y los bebés, dijo.

"Durante décadas, las mujeres han soportado un tono paternalista en la medicina. Hemos superado el desestimar los síntomas como 'histeria'", escribió Saphier, quien también es colaboradora médica de Fox News, en un correo electrónico. "Los comentarios recientes del presidente sobre el Tylenol en el embarazo son un ejemplo claro. Aconsejar moderación fue sensato; hacerlo de una manera condescendiente y simplista no lo fue".

Trump no es conocido por un toque delicado en políticas relacionadas con las mujeres. Antes de las elecciones de 2016, estalló por las duras preguntas que le hizo Megyn Kelly de Fox News, y más tarde dijo a CNN que "puede ver que había sangre saliendo de sus ojos, sangre saliendo de donde sea". Tiene una estrategia especial para oponentes femeninas que incluye descalificaciones sobre su apariencia, su estabilidad emocional y su inteligencia.

Hay muchos ejemplos de hombres que opinan, a veces de forma errónea, sobre la salud reproductiva de las mujeres. El exrepresentante republicano de Missouri Todd Akin hundió su campaña al Senado de Estados Unidos en 2012 con comentarios sobre lo que constituía una "violación legítima". Otros han errado al sugerir de forma pública y falsa que las víctimas de violación no pueden quedar embarazadas.

La historia ofrece una larga lista de hombres que trazan políticas médicas para mujeres basadas en las creencias de su tiempo y, algunos dicen, suspicacias sobre la capacidad de las mujeres para crear y dar forma a sus bebés no nacidos. Una teoría de casi medio siglo de antigüedad, hace tiempo desacreditada, sostenía que las "madres nevera" —figuras frías o distantes— eran responsables del autismo de sus hijos.

El consejo de Trump "me llevó directamente a cuando se culpaba a las madres por el autismo", dijo Alison Singer, fundadora de la Autism Science Foundation. "Básicamente dijo, si no puedes soportar el dolor, si no puedes lidiar con la fiebre, entonces es culpa tuya".

El consejo de Trump de "aguantar" resulta familiar para Mary E. Fissell, profesora de historia médica en la Universidad Johns Hopkins. "Es el clásico culpar a la madre... una y otra vez", dijo. Por ejemplo, señaló, en el pasado se creyó que la “imaginación maternal” influía en la forma en que se forma un bebé.

"Es la idea de que lo que una mujer embarazada desea o siente o imagina dará forma a la forma de su hijo no nacido", dijo Fissell, especialista en la historia médica de los siglos XVII y XVIII.

Trump ofreció al menos un momento de introspección durante su conferencia de prensa, reconociendo la naturaleza incómoda de su directiva.

"Sabes, es fácil para mí decir que aguanten", admitió el presidente. "Pero a veces en la vida o en muchas otras cosas, también tienes que aguantar".

