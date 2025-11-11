O Yeong-su, el actor surcoreano de 81 años conocido por su papel como el “viejo” Oh Il-nam en la primera temporada de El juego del calamar, fue absuelto de los cargos por conducta sexual inapropiada.

El año pasado, había recibido una sentencia suspendida de ocho meses y se le ordenó asistir a 40 horas de clases sobre violencia sexual, tras la denuncia de una excompañera de reparto, quien afirmó que él la tocó sin consentimiento durante un proyecto conjunto en 2017.

Este martes, un tribunal surcoreano revocó la sentencia, señalando que O completó la formación obligatoria y sugiriendo que la memoria de la presunta víctima pudo haber estado “distorsionada” por el tiempo transcurrido desde el hecho.

La coprotagonista, cuya identidad no se ha hecho pública, presentó una denuncia contra O Yeong-su en 2021, al que acusó de haberla abrazado y besado en la mejilla sin su consentimiento durante un trabajo conjunto en 2017.

En una declaración difundida por medios locales, el tribunal explicó: “La víctima acudió a un centro de apoyo para violencia sexual unos seis meses después del presunto incidente y habló del caso con varios colegas cercanos. Como el acusado ofreció disculpas tras recibir un mensaje donde se le pedía una disculpa, existen dudas razonables sobre si incurrió en el delito de agresión indecente que se le imputó”.

Absuelven a O Yeong-su, estrella de ‘Squid Game’, de cargos por conducta sexual inapropiada ( AFP/Getty )

Sin embargo, el tribunal añadió: “Dado el tiempo transcurrido, existe la posibilidad de que la memoria de la víctima se haya distorsionado. Cuando hay dudas sobre si el acusado cometió el acto de agresión indecente descrito en la acusación, debe aplicarse el principio de presunción de inocencia a favor del acusado”.

Tras conocerse el veredicto, la presunta víctima emitió un comunicado a través de la organización por los derechos de las mujeres Womenlink, en el que afirmó que el fallo no “invalida la verdad ni borra el dolor que he sufrido”, según informó la BBC.

“A pesar de la sentencia de hoy, seguiré diciendo la verdad hasta el final”.

Womenlink también expresó su rechazo a la decisión judicial, declarando que estaban “indignadas por un fallo que, una vez más, oculta la violencia sexual en el mundo del teatro”.

Por su parte, O Yeong-su agradeció al tribunal “por su juicio sabio”, según declaraciones recogidas por la BBC.

En 2022, O se convirtió en el primer actor surcoreano en ganar un Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto en una Serie por su interpretación en Squid Game, y también fue nominado a un Emmy por ese mismo papel.

Es considerado uno de los actores de teatro más destacados de su país, con una trayectoria que supera las 200 obras desde 1968.

Sin embargo, tras ser acusado judicialmente, fue retirado del elenco de la película About Family, dirigida por el surcoreano Woo-seok Yang, y reemplazado por otro actor.

Traducción de Leticia Zampedri