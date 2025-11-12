Millie Bobby Brown dijo que su relación con el padre en pantalla David Harbour significaba “mucho” para ella, en medio de un informe viral de que Brown había presentado una demanda por acoso e intimidación contra su coprotagonista de Stranger Things.

En una entrevista, cuando le preguntaron qué significaba para ella su conexión, respondió: “Muchísimo, muchísimo. Hacemos de padre e hija”.

“Al igual que Noah [Schnapp] y Winona [Ryder] tienen una amistad increíble”, dijo a Entertainment Tonight.

Stranger Things está ambientada en Hawkins, en los años 80, y sigue a los habitantes del pequeño pueblo de Indiana después de que una joven llamada Once (Brown) con habilidades psicoquinéticas abra una puerta entre la Tierra y una dimensión alternativa conocida como el Upside Down.

Noah Schnapp interpreta a Will Byers, cuya desaparición en la primera temporada abrió la puerta entre mundos, y Ryder interpreta a su madre, Joyce Byers.

Harbour interpreta al jefe del departamento de policía de Hawkins, Jim Hopper, y adopta a Once al final de la primera temporada.

open image in gallery Brown y Harbour se mostraron unidos en el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en Los Ángeles la semana pasada ( Getty )

Los comentarios de Brown llegan después de que el Daily Mail, citando a una fuente anónima, informó que la actriz británica presentó “páginas y páginas de acusaciones” contra Harbour antes de que comenzara el rodaje de la última temporada de la serie de Netflix.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Harbour, Brown y Netflix para obtener comentarios.

Brown y Harbour se mostraron unidos en el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en Los Ángeles la semana pasada, y fueron fotografiados abrazados y sonrientes mientras posaban juntos para las fotos en la alfombra roja del Teatro Chino TCL.

En la alfombra roja, The Hollywood Reporter preguntó al cocreador de la serie Ross Duffer sobre las denuncias de acoso.

“Obviamente, entenderás que no puedo hablar sobre asuntos personales ocurridos en el estudio, pero diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas son como una familia para nosotros. Los queremos mucho”, respondió Duffer. “No hay nada más importante que tener un equipo donde todos se sientan seguros y felices”.

open image in gallery Stranger Things está ambientada en Hawkins en los años 80 y sigue a los habitantes del pequeño pueblo de Indiana después de que una joven llamada Eleven con habilidades psicoquinéticas abrió un portal entre la Tierra y una dimensión alternativa ( Netflix )

Según Daily Mail, Netflix habría investigado las acusaciones “durante meses”. David Harbour y Millie Bobby Brown fueron coprotagonistas en Stranger Things durante una década.

En medio de las especulaciones por las denuncias, también surgieron rumores sobre la posible ausencia de Harbour en el reparto de Stranger Things en la gira de prensa de la quinta temporada, especialmente tras el lanzamiento del nuevo álbum de su exesposa, Lily Allen, que también acaparó titulares recientemente.

La cantante británica Lily Allen grabó su nuevo álbum —el primero en siete años— tras su separación de David Harbour en 2024.

Stranger Things 5 Volumen uno, compuesto por cuatro episodios, se estrenará el 26 de noviembre. El volumen dos se estrenará el día de Navidad, con los tres episodios siguientes. El final de la serie, titulado The Rightside Up, se estrenará en la plataforma en Nochevieja.

Traducción de Olivia Gorsin