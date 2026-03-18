Mujeres imperfectas, el nuevo misterio de Apple TV, está aburriendo a la crítica con un formato de thriller que ya está muy visto, a pesar de las sólidas interpretaciones.

Kerry Washington, Elisabeth Moss y Kate Mara protagonizan esta serie de ocho episodios en la que interpretan a tres amigas de toda la vida que se ven obligadas a analizar las fisuras en sus relaciones tras un impactante asesinato. El reparto incluye a los actores Leslie Odom Jr., Joel Kinnaman, Rome Flynn y Corey Stoll.

Basada en la novela homónima de Araminta Hall y adaptada por Annie Weisman, los dos primeros episodios de la miniserie se estrenaron el miércoles en la plataforma de streaming y se irán publicando nuevos episodios cada miércoles hasta el 29 de abril.

La miniserie parece inspirarse directamente en Big Little Lies de HBO, en lo que TV Line describió como un “misterio para madres que toman vino”: un drama adictivo, entretenido y fácil de seguir. Pero si bien puede ser fácil de ver, algunos críticos se muestran frustrados con la popular premisa de mujeres ricas que se ven envueltas en la comisión o resolución de un crimen, un recurso utilizado en series como Big Little Lies , Scarpetta, Él y ella, The Undoing, All Her Fault y, ahora, Mujeres imperfectas.

A pesar de la familiaridad de la trama, algunos espectadores quedaron impresionados con la forma en que las tres actrices principales retrataron la amistad. Matthew Rudoy, de Screen Rant, escribió: “Si bien puede que no sea la próxima Big Little Lies, Mujeres imperfectas de Apple TV es un thriller adictivo con mucho que ofrecer más allá de su misterio, en última instancia predecible”.

open image in gallery Kerry Washington, Kate Mara y Elisabeth Moss protagonizan el nuevo ‘thriller’ psicológico ( Getty Images )

open image in gallery La nueva y glamorosa serie de misterio de Apple TV, ‘Mujeres imperfectas’, está recibiendo críticas mixtas ( Apple TV )

Leila Latif escribió para el sitio webThe AV Club : “Sobran las palabras para decir que tanto Washington como Moss ofrecen interpretaciones poderosas y llenas de matices. Washington capta el desmoronamiento de Eleanor con gran precisión, mientras que Moss aporta una intensidad contenida al lento proceso de autocrítica emocional de Mary. Pero la verdadera revelación de la serie es Mara, quien dota a Nancy de una presencia magnética que sirve de pilar a toda la narrativa”.

Otros opinaron que el elenco repleto de estrellas se desperdiciaba en una trama poco original.

Lucy Mangan, de The Guardian, describió la serie como “Una historia de misterio recargada, inverosímil, ostentosa pero poco original; una descendiente de Big Little Lies, mezclada con toques de todo lo demás que Nicole Kidman ha hecho en los últimos 10 años”.

Daniel Fienberg, escribiendo para The Hollywood Reporter, calificó la serie de “exasperantemente genérica” y dijo en su reseña: “Mujeres imperfectas no es la peor producción del género más agotado de la televisión, pero llega tan tarde en la vida del género que su insipidez genérica resulta más ofensiva que su evidente ineptitud”.

“Estas mujeres se lucen en sus papeles”, escribió Sherin Nicole, del portal de críticas Roger Ebert, en su reseña, para luego concluir: “Aun así, la serie me dejó un poco mareada, pero sobre todo sobria. No hay nada malo en Mujeres imperfectas, pero eso no es ni un elogio ni una crítica. Simplemente está bien”.

Traducción de Sara Pignatiello