Apple TV retiró un nuevo thriller francés a pocos días de su estreno previsto, luego de que surgieran acusaciones de plagio contra su creador.

The Hunt, titulada Traqués en francés y producida por Gaumont, tenía un lanzamiento global programado para el 3 de diciembre. Aun así, desapareció de la plataforma la semana pasada: Apple eliminó sin explicación sus tráilers, fichas y todo el material promocional.

La medida llegó tras preguntas sobre si la serie, creada, escrita y dirigida por Cédric Anger, guardaba similitudes con Shoot, una novela de 1973 del fallecido escritor estadounidense Douglas Fairbairn.

Las acusaciones se hicieron públicas por primera vez a través del comentarista francés Clément Garin en su Substack, según Apple Insider.

Fuentes con conocimiento del caso dijeron a Deadline que ni Apple ni Gaumont estaban al tanto de las posibles similitudes durante el desarrollo, y que Shoot no había sido señalada como material de referencia.

Ahora, los paralelos entre ambas historias se consideran lo bastante importantes como para que Apple frenara el estreno mientras Gaumont lleva a cabo una revisión interna.

“La emisión de nuestra serie The Hunt quedó aplazada de forma temporal”, informó Gaumont en un comunicado enviado a Deadline. “Estamos realizando una revisión exhaustiva para responder cualquier duda relacionada con la producción, ya que tomamos muy en serio los temas de propiedad intelectual”.

The Independent contactó a Anger, a Gaumont y a Apple TV para solicitar comentarios.

Apple TV retiró su nuevo thriller francés ‘The Hunt’ a pocos días de su estreno tras acusaciones de plagio ( Apple TV+ )

Según la sinopsis publicada en IMDb, The Hunt sigue a Franck, interpretado por Benoît Magimel, y a su grupo de amigos que “disfrutan de sus salidas de caza”.

“Un día se encuentran con otro grupo de cazadores que los convierte en blanco. En defensa propia, el grupo de Franck hiere a uno de los atacantes. A partir de ese momento surge la paranoia porque sienten que ahora los persiguen enemigos decididos a vengarse”.

El elenco incluye a Mélanie Laurent, Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto, Angelyna Danabe-Mignot y Paul Beaurepaire.

Según la descripción de Shoot en Goodreads, la novela sigue a un “cazador ultramasculino” llamado Rex que, “junto con cuatro amigos igual de impulsivos, inicia un viaje de caza en la naturaleza canadiense”.

“Su fin de semana se interrumpe de golpe cuando irrumpe un grupo rival de cazadores, y uno de ellos, sin explicación alguna, dispara contra el equipo de Rex. En respuesta, uno de los amigos de Rex devuelve el disparo y mata al agresor”.

El grupo vuelve a casa, pero Rex queda convencido de que “los compañeros del hombre muerto buscarán vengarse de él y de sus amigos”.

Con esa idea en mente, se prepara para un enfrentamiento y reúne a un equipo fuertemente armado para regresar al lugar. Allí, según la descripción, antes de que termine el día se disparará “una gran cantidad de armas”.

El libro fue adaptado en 1976 a una película del mismo nombre, dirigida por Harvey Hart y protagonizada por Cliff Robertson, Ernest Borgnine y Henry Silva.

Según Apple Insider, las acusaciones de plagio surgieron a último momento, lo que dejó al servicio de streaming con pocas opciones más que retirar la serie para reducir el riesgo legal. El medio también informó que tanto el elenco como el equipo recibieron instrucciones de no hablar del proyecto mientras avanza la revisión.

Traducción de Leticia Zampedri