‘The Witcher’: fans critican un mismo detalle en la interpretación de Liam Hemsworth en nueva temporada

Liam Hemsworth por fin ha hecho su debut en The Witcher y los fans de la serie de Netflix han opinado al respecto.

El actor de Los juegos del hambre se ha hecho con el papel protagonista de Geralt para la cuarta temporada de la exitosa adaptación fantástica, papel que anteriormente había interpretado el actor de Superman Henry Cavill.

Los informes han sugerido que las diferencias creativas fueron parte de la razón detrás de la salida de Cavill; en cuanto a la titularidad de Hemsworth como el personaje, está previsto que dure hasta la quinta y última temporada de la serie.

Después de que la más reciente tanda de episodios llegara al servicio de streaming el viernes 31 de octubre, los fans han compartido sus opiniones sobre el cambio en las redes sociales.

Algunos elogiaron el trabajo de Hemsworth en la serie, con una persona escribiendo en X, antesTwitter: “La cuarta temporada de The Witcher es buena, me gusta mucho Liam Hemsworth como Geralt. Lo prefiero a él antes que a Henry, y Henry me encantaba”.

Sin embargo, hubo muchas críticas a la entrega vocal de Hemsworth, que marcó un claro cambio con respecto a Cavill.

“Liam Hemsworth le ha puesto tres acentos diferentes a Geralt, y solo llevo 20 minutos; ¿por qué los hombres tienen que estropearlo todo?”, bromeó un fan.

Liam Hemsworth en 'The Witcher' ( Netflix )

“Estoy intentando darle una oportunidad a Liam Hemsworth, pero Dios mío, odio mucho a su Geralt. Su forma de hablar es realmente irritante”, escribió otro.

“Henry Cavill, por favor, vuelve”, comentó otra persona, y añadió: “¡Me encanta Liam Hemsworth, y es exactamente igual que Geralt, pero la voz! Nadie la hace mejor que tú”.

“Parece que Liam Hemsworth le pidió al príncipe Harry que hiciera su trabajo de voz para The Witcher”, bromeó otra persona.

Otra persona escribió: “La gente que sigue diciendo que el Geralt de Hemsworth tiene más profundidad y emoción que el Geralt de Cavill no parece haber visto las primeras temporadas. Lo único que tengo contra el nuevo Geralt es que la voz no funciona”.

En su reseña de la nueva temporada de The Witcher para The Independent, el crítico Nick Hilton le concedió dos estrellas y describió la interpretación de Hemsworth como un “enorme declive”.

“A nadie le interesa realmente hacia dónde se dirige la desordenada trama de The Witcher en esta cuarta temporada”, escribió. Continuó: “Solo hay una pregunta en la mente de todos: ¿Liam Hemsworth está teniendo éxito como Geralt? La decisión de sustituir a Henry Cavill fue extraña: Cavill era lo mejor de la serie, y llevaba tiempo defendiendo la adaptación de la obra de Sapkowski. Al parecer, su salida se acordó de forma mutua, aunque han circulado rumores sobre roces en el plató”.

“Hemsworth es un sustituto intrigante: es un protagonista igualmente atractivo, pero con rasgos más suaves y ojos grandes y suplicantes. Su Geralt carece de la gravedad física y emocional del de Cavill, y su voz más fina (Cavill solo se comunicaba con un gruñido grave) acentúa esta diferencia. Aún dándole a Hemsworth toda la gracia del mundo por aceptar un papel tan difícil, es imposible evitar sentir que se trata de un enorme declive”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello