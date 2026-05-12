HBO hizo su anuncio final sobre el reparto de la cuarta temporada de The White Lotus.

El actor Ben Kingsley, ganador del Oscar por su papel en Gandhi, es uno de los nombres que se suman al reparto, junto con Max Minghella, de El cuento de la criada, y el actor finlandés Pekka Strang.

Cada temporada de The White Lotus se desarrolla en un hotel de lujo diferente, y la próxima temporada tendrá lugar en Cannes, Francia, durante el prestigioso festival de cine.

open image in gallery Tercera temporada de ‘The White Lotus’ ( HBO )

El trío de nuevos actores se une a un reparto que incluye a Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Steve Coogan, Heather Graham, Chris Messina, Kumail Nanjiani y Rosie Perez.

La actriz que no participará en la serie es Helena Bonham Carter, quien había sido elegida para el programa, pero lo abandonó poco después de que comenzó el rodaje.

Laura Dern, que ya había trabajado con Mike White, creador de The White Lotus, en la aclamada serie de HBO Enlightened, fue elegida para reemplazar a Bonham Carter.

“Cuando el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus acababa de comenzar, se hizo evidente que el personaje que Mike White había creado para Helena Bonham Carter no encajaba una vez en el set”, declaró un portavoz de HBO a Deadline.

El papel fue replanteado, se está reescribiendo y se buscará a otra actriz en las próximas semanas. HBO, los productores y Mike White lamentan no poder trabajar con ella, pero siguen siendo grandes admiradores y esperan con ilusión colaborar pronto con la legendaria actriz en otro proyecto.

open image in gallery Helena Bonham Carter en 2024

En la alfombra roja de los premios BAFTA de televisión la semana pasada, le preguntaron a Coogan sobre la salida de Bonham Carter de la serie.

“A veces te das cuenta de que algo no funciona como quieres, en cuanto al personaje y la dinámica de toda la historia”, declaró a Deadline.

“Fue una decisión mutua. Toda la parte se reescribió desde cero”.

Coogan elogió su experiencia trabajando con White. “Es muy colaborativo”, dijo. “Te deja improvisar y dar rienda suelta a tu creatividad, así que me siento muy cómodo”.

Las dos primeras temporadas de The White Lotus fueron aclamadas unánimemente por la crítica, mientras que la tercera temporada, ambientada en Tailandia, recibió críticas mixtas.

The White Lotus está disponible para ver en el Reino Unido en Sky, HBO Max y NOW.

Traducción de Olivia Gorsin