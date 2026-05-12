‘Euphoria 3’: ¿acaba de matar HBO a un personaje importante en el episodio 5? Lo que sabemos

*Advertencia: A continuación se revelan detalles importantes de la trama*

La tercera temporada de Euphoria ha sido hasta ahora una sucesión de momentos en los que uno se pregunta “¿eso acaba de pasar de verdad?”, y no podría ser más cierto en el episodio 5... en el que es posible que hayan matado a uno de sus personajes más queridos.

Justo después de que Cassie (Sydney Sweeney) uniera fuerzas con Maddy (Alexa Demie) para lanzar su carrera como influencer de contenido para adultos, Rue (Zendaya) se queda al borde del abismo tras ser reclutada como espía por la policía para descubrir qué está pasando realmente en el Silver Slipper.

En el episodio 5, titulado “Este cerdito”, la trama se reanuda con la carrera de Cassie en OnlyFans en pleno auge (incluso la invitan a unirse a la productora de contenido de Brandon) y, poco a poco, ella ayuda a Nate a saldar su deuda. No obstante, él termina perdiendo un dedo cuando resulta que sus deudas no se están liquidando tan rápido, pero ¿acaso nos sorprende?

Por otro lado, las cosas tampoco pintan muy bien para Rue.

Rue (Zendaya) está en una misión de vida o muerte al intentar eludir las sospechas de Alamo Brown, mientras Cassie (Sydney Sweeney) disfruta del apogeo de su fama como creadora de contenido erótico ( Patrick Wymore/Eddy Chen/HBO )

Magick (interpretada por Rosalia) logra convencer a Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje) de que Rue es la soplona; una realidad a la que se enfrenta hacia el final del episodio, cuando la llevan al mismo acantilado donde la habían amenazado con un arma y le ordenan cavar un hoyo muy, muy profundo. No es difícil adivinar hacia donde va la cosa.

“¿Acaba de matar a Rue?”, preguntó un fan, mientras que otro escribió: “No importa lo mal que vaya tu día, a Rue siempre le irá peor en Euphoria”.

Si hay algo que Sam Levinson sabe hacer, es generar impacto.

¿Muere Rue en la temporada 3 de Euphoria?

Por ahora, no lo sabemos. El episodio termina con Rue acatando la orden de cavar un hoyo lo suficientemente profundo como para llegar a su garganta, antes de ser enterrada con la cabeza asomándose del suelo.

Alamo ensilla entonces su caballo y carga contra ella blandiendo un mazo de polo, pero el episodio acaba antes de saber si la golpea.

Dado que aún quedan tres episodios por delante, y que Alamo acaba de establecer una nueva conexión con Maddy, la amiga de Rue, nos sorprendería que mataran a la protagonista... al menos en este momento.

Euphoria estrena un capítulo cada domingo en HBO.

Traducción de Michelle Padilla