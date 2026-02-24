Llegó el tan esperado anuncio de que la quinta temporada de The Boys se estrenará el próximo año en el último regreso de los superhéroes a nuestras pantallas.

La noticia se dio a conocer en la CCXP Brasil, donde las estrellas de la serie, Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone y Colby Minifie, subieron al escenario junto con el showrunner y productor ejecutivo Eric Kripke, ante más de 3.000 fans que consiguieron su lugar en el Thunder Stage.

Las discusiones en el panel incluyeron una retrospectiva de los momentos más impactantes y favoritos de los fans de la serie, seguida de un primer vistazo al tráiler oficial de la quinta temporada.

The Boys está basada en el cómic superventas del New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson, quienes también son productores ejecutivos.

Esto es todo lo que sabemos sobre la nueva temporada:

¿Qué pueden esperar los espectadores?

Los fans de la serie pueden esperar más acción en este épico final.

“En la quinta y última temporada, el mundo pertenece a Homelander y está completamente sometido a sus caprichos erráticos y ególatras”, indica la sinopsis de la trama.

“Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un ‘campo de libertad’. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los superhéroes. Kimiko no aparece por ninguna parte. Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los superhéroes, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes”.

Y añade: “Es el clímax, amigos. Van a pasar cosas importantes”.

¿Cuándo se estrenará la última temporada?

La gran noticia es que la quinta temporada se estrenará el 8 de abril del próximo año con dos episodios, seguidos de un nuevo episodio cada semana, que culminarán con el inolvidable y épico final de la serie el 20 de mayo.

La temporada se transmitirá en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.