Task de HBO concluyó el domingo su dramática primera temporada tras siete episodios ampliamente elogiados.

La serie escrita por Brad Ingelsby, el creador de Mare of Easttown, sigue al detective Tom Brandis, interpretado por Mark Ruffalo, mientras lidera a un cuerpo especial del FBI que investiga una serie de violentos robos a casas de drogas. En paralelo, cuenta la historia de uno de los atracadores, Robbie (Tom Pelphrey), un padre soltero que vive en la zona rural de Pensilvania, EE. UU., con sus hijos y su sobrina, Maeve (Emilia Jones).

*Advertencia: spoilers importantes de 'Task' a continuación*

En el séptimo episodio, titulado “A Still Small Voice”, la tensión entre el grupo de agentes y la banda de moteros Dark Harts estalla finalmente tras una serie de traiciones y tragedias. Jayson (Sam Keeley) apuñala mortalmente a Perry (Jamie McShane) tras descubrir que ha asesinado a su amante, Eryn (Margarita Levieva). Jayson consigue entonces localizar a Maeve, a quien Robbie envió el dinero de narcotráfico obtenido por los Dark Harts tras ser asesinado en el sexto episodio.

El agente Grasso (Fabien Frankel), de quien se supo que trabajaba con los Dark Harts, resulta herido de gravedad en un atentado contra su vida perpetrado por la banda de moteros. Sangrando, se dirige a casa de Maeve para ayudar a salvarla del ataque de Jayson, al igual que Tom y Aleah (Thuso Mbedu). Finalmente, Grasso consigue disparar a Jayson en la cabeza, vengando así la muerte de Lizzie (Alison Oliver).

open image in gallery Mark Ruffalo y Thuso Mbedu en el final de la primera temporada de 'Task' ( HBO )

En X, los fans de la serie se deshicieron en elogios hacia el reparto y la producción de la nueva serie, calificándola de “obra maestra cinematográfica”.

“Task culminó en un hermoso final sobre el perdón, el sacrificio y la sanación del trauma. Absolutamente uno de los mejores programas del año”, afirmó un espectador.

“El final de Task estuvo lleno de tensión y catarsis, ¡y tuvo unas interpretaciones maravillosas! No creo que ninguna otra serie de este año pueda superar a esta”, escribió otro.

“Siete episodios de una obra maestra cinematográfica. ¡Fácilmente una de las mejores series de HBO!”, añadió un tercero.

Un cuarto escribió: “El final de Task es simplemente fabuloso; un programa maravilloso, apasionante e intenso sobre la condición humana, merecedor de varias nominaciones a los Emmy. Más televisión como esta, por favor”.

open image in gallery Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, un agente del FBI (Mark Ruffalo) dirige un cuerpo especial para poner fin a una serie de robos violentos protagonizados por un confiado padre de familia (Tom Pelphrey) ( HBO )

En su crítica de cuatro estrellas para The Independent, Nick Hilton destacó la actuación de Ruffalo en la serie, cuya nominación a los Emmys del año que viene parece casi segura.

“[Ruffalo] tiene esa rara habilidad de parecer a la vez encantador y desaliñado”, escribe Hilton, y continúa: “Puede interpretar a un intelectual, a un hombre corriente o a algo intermedio. Emplea una salpicadura de todas estas dinámicas para interpretar al reticente detective, quien a veces es un carismático agente de campo, y otras un lúgubre introvertido”.

HBO aún no ha renovado Task para una segunda temporada; sin embargo, en diálogo con Esquire a principios de mes, Ingelsby dijo que le “encantaría tener la oportunidad de hacer otra temporada”.

“Si la gente reacciona bien a Task y le sigue gustando, me encantaría contar más historias sobre este lugar, porque me encanta escribir sobre este lugar”, dijo.

Todos los episodios de Task ya se pueden ver en HBO Max.

Traducción de Sara Pignatiello