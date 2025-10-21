Es oficial: Eddie Munson no volverá en la quinta temporada de Stranger Things.

Durante años, los fans mantuvieron la esperanza de que el querido personaje interpretado por Joseph Quinn regresara, tras su trágica muerte a manos de los Demobats del Upside Down en el final de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix.

Aunque Quinn alimentó las especulaciones en varias entrevistas, y el equipo creativo esquivó durante meses una confirmación directa, los hermanos Duffer finalmente han puesto fin a los rumores.

“¡Me encanta que Joe Quinn esté jugando con la gente!”, dijo Matt Duffer en una entrevista reciente con Empire. “Pero no, está muerto”.

El guionista también señaló que, más allá de la decisión creativa, la agenda de Joseph Quinn no habría permitido su participación en la temporada final, que se emitirá en tres partes a partir de noviembre.

open image in gallery Eddie Munson no volverá como Eddie Munson en la quinta temporada de ‘Stranger Things’ ( Netflix )

“Joe está tan ocupado que todos deberían saber que no va a volver. ¡Ha filmado como cinco películas desde entonces! ¿Cuándo demonios habría tenido tiempo para grabar Stranger Things?”, comentó Matt Duffer. Y remató sin rodeos:

“No, tristemente, descansa en paz. Está completamente enterrado”.

Como explica Duffer, Joseph Quinn ha estado inmerso en proyectos importantes desde que alcanzó la fama interpretando a Eddie Munson, el metalero de secundaria que se convirtió en uno de los personajes más queridos por los fans tras el estreno de la cuarta temporada en mayo de 2022.

Desde entonces, el actor británico ha participado en grandes franquicias cinematográficas como Un lugar en silencio: Día uno, Gladiador II y, más recientemente, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

Además, pronto dará vida a George Harrison en la esperada película biográfica sobre The Beatles, que contará también con Paul Mescal como Paul McCartney, Saoirse Ronan como Linda McCartney, Harris Dickinson como John Lennon y Barry Keoghan como Ringo Starr.

open image in gallery Joseph Quinn ha conseguido varios papeles importantes en cine desde su salto a la fama en ‘Stranger Things’ ( Getty Images for Disney )

Sin embargo, la apretada agenda de Quinn no le ha impedido seguir alimentando las teorías de los fans.

En una entrevista con Entertainment Tonight en junio de 2024, se le preguntó directamente por los rumores sobre un posible regreso de Eddie Munson, al estilo del sheriff Hopper (David Harbour), quien reapareció tras ser dado por muerto en la tercera temporada.

“Tal vez sí, tal vez no. No tengo idea”, dijo entre risas.

Al referirse a la temporada final —que llegará casi una década después del estreno original de la serie en 2016—, añadió: “Sé que están haciendo un gran esfuerzo para cerrar bien la historia.

Llevan mucho tiempo con esto, y me alegra que estén disfrutando esta etapa final”.

Y cerró con seguridad: “Estoy convencido de que el final será épico. No tengo dudas”.

Traducción de Leticia Zampedri